«Будет совершенно новое соглашение»: Зеленский рассказал о планах по обороне с Европой

21 октября 2025, 22:03

Украина и европейские страны готовятся подписать новое оборонное соглашение

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о подготовке нового оборонного соглашения между Украиной и европейскими странами, которое закрепит обновлённые принципы сотрудничества.





По его словам, подготовка к встречам с европейскими партнёрами уже завершена, а ключевые мероприятия пройдут на этой неделе.



