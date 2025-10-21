Достижения.рф

«Будет совершенно новое соглашение»: Зеленский рассказал о планах по обороне с Европой

Украина и европейские страны готовятся подписать новое оборонное соглашение
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о подготовке нового оборонного соглашения между Украиной и европейскими странами, которое закрепит обновлённые принципы сотрудничества.



По его словам, подготовка к встречам с европейскими партнёрами уже завершена, а ключевые мероприятия пройдут на этой неделе.

«Сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами — важные мероприятия пройдут на этой неделе. Во-первых, будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение по нашим оборонным возможностям», — сообщил Зеленский.


Соглашение станет частью системы гарантий безопасности Украины, а подробности станут известны в ближайшие дни.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0