«Будет совершенно новое соглашение»: Зеленский рассказал о планах по обороне с Европой
Украина и европейские страны готовятся подписать новое оборонное соглашение
Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о подготовке нового оборонного соглашения между Украиной и европейскими странами, которое закрепит обновлённые принципы сотрудничества.
По его словам, подготовка к встречам с европейскими партнёрами уже завершена, а ключевые мероприятия пройдут на этой неделе.
«Сейчас уже завершена подготовка к встречам с европейскими партнерами — важные мероприятия пройдут на этой неделе. Во-первых, будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение по нашим оборонным возможностям», — сообщил Зеленский.Соглашение станет частью системы гарантий безопасности Украины, а подробности станут известны в ближайшие дни.