«Уже на подходе»: Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине
Трамп заявил, что завершение боевых действий на Украине может наступить скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «уже на подходе».
Во время выступления, транслируемого на YouTube-канале Белого дома, он отметил, что ранее смог завершить восемь войн, а девятая, на Украине, находится на завершающей стадии.
«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершённая война [на Украине] уже на подходе», — заявил Трамп.Ранее стало известно, что европейские страны и Украина разрабатывают 12-пунктный план прекращения боевых действий. Среди мер в плане предполагается в том числе снятие санкций.