«Уже на подходе»: Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Трамп заявил, что завершение боевых действий на Украине может наступить скоро
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «уже на подходе».



Во время выступления, транслируемого на YouTube-канале Белого дома, он отметил, что ранее смог завершить восемь войн, а девятая, на Украине, находится на завершающей стадии.

«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершённая война [на Украине] уже на подходе», — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что европейские страны и Украина разрабатывают 12-пунктный план прекращения боевых действий. Среди мер в плане предполагается в том числе снятие санкций.
