«Уже на подходе»: Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

21 октября 2025, 21:09

Трамп заявил, что завершение боевых действий на Украине может наступить скоро

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине «уже на подходе».





Во время выступления, транслируемого на YouTube-канале Белого дома, он отметил, что ранее смог завершить восемь войн, а девятая, на Украине, находится на завершающей стадии.





«Ни [Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершённая война [на Украине] уже на подходе», — заявил Трамп.