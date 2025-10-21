Глава МИД Украины обвинил Россию в использовании зимы как оружия
Андрей Сибига заявил об ударах РФ по инфраструктуре как о тактике давления зимой
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в том, что она использует зиму как оружие в ходе конфликта. Он написал об этом на своей странице в социальной сети X.
Сибига отметил, что удары по критической инфраструктуре Украины представляют собой часть этой стратегии.
«Мы можем противостоять этому террору вместе, увеличив поддержку Украины, включая срочную энергетическую помощь», — написал глава МИД Украины.Своё обращение министр опубликовал после встречи с главой МИД Канады Анитой Ананд. Украинский политик позитивно оценил будущее председательство Канады в «Большой семёрке». Он выразил надежду, что это откроёт возможности для нового пакета помощи Киеву.
Ранее в Совфеде констатировали, что у Владимира Зеленского «поехала крыша».