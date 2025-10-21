Глава МИД Украины обвинил Россию в использовании зимы как оружия

21 октября 2025, 21:28

Андрей Сибига заявил об ударах РФ по инфраструктуре как о тактике давления зимой

Фото: Istock/zabelin

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в том, что она использует зиму как оружие в ходе конфликта. Он написал об этом на своей странице в социальной сети X.





Сибига отметил, что удары по критической инфраструктуре Украины представляют собой часть этой стратегии.

«Мы можем противостоять этому террору вместе, увеличив поддержку Украины, включая срочную энергетическую помощь», — написал глава МИД Украины.