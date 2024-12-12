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Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател собирается провести расследование в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом он сам заявил в подкасте Kash's Corner. Чиновник планирует выяснить, как расходовались средства американских налогоплательщиков. В частности, как выразился Пател, он намерен проверить, «не придумывал ли Зеленский» относительно угроз безопасности западных стран ради получения новых траншей от Вашингтона.
Пател, например, напомнил, что Зеленский предоставлял недостоверную информацию о якобы обстрелах Польши со стороны России. Украинский президент утверждал, что российская ракета залетела на территорию страны НАТО, хотя позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.
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Пател, например, напомнил, что Зеленский предоставлял недостоверную информацию о якобы обстрелах Польши со стороны России. Украинский президент утверждал, что российская ракета залетела на территорию страны НАТО, хотя позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.
«То, что он сделал тогда, привело к тому, что мы не можем иметь полное доверие, давая ему миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан перед вами отчитываться, куда делись деньги», — сказал будущий глава ФБР.
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Александр Бойцов