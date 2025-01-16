Команда Трампа готовит различные стратегии по санкциям против России

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Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям, введённым в том числе против российского энергетического сектора, которая могла бы содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что обширная стратегия по санкциям будет готова содействовать дипломатическому соглашению между Москвой и Киевом уже в ближайшие месяцы.
Как сообщает агентство, стратегия включает два основных варианта, каждый из которых зависит от того, на каком этапе находится возможная сделка. В первом случае, если США будут понимать, что соглашение о завершении конфликта практически достигнуто, санкции будут ослаблены или введутся «меры доброй воли», полезные для нефтяных компаний России. В противном случае рассматривается ужесточение санкций для оказания давления на Москву.
Также в рамках послаблений команда Трампа может рассмотреть, в частности, поднятия потолка цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель. В случае ужесточения может быть рассмотрен вариант усиления вторичных санкций или мер против судов, которые якобы перевозят российскую нефть.
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Как сообщает агентство, стратегия включает два основных варианта, каждый из которых зависит от того, на каком этапе находится возможная сделка. В первом случае, если США будут понимать, что соглашение о завершении конфликта практически достигнуто, санкции будут ослаблены или введутся «меры доброй воли», полезные для нефтяных компаний России. В противном случае рассматривается ужесточение санкций для оказания давления на Москву.
Также в рамках послаблений команда Трампа может рассмотреть, в частности, поднятия потолка цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель. В случае ужесточения может быть рассмотрен вариант усиления вторичных санкций или мер против судов, которые якобы перевозят российскую нефть.
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Анастасия Чинкова