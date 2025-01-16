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США сняли часть ограничений для ведущих российских банков в рамках политической коммуникации в свете приближающегося урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил экономист Андрей Бархота, отметив, что при этом Штаты борются со странами и институтами, которые используются для обхода санкций, чтобы Россия осталась один на один с США без альтернатив.
«Фактически новая американская администрация в настоящее время проводит «политику кнута и пряника» применительно к урегулированию украинской конфронтации. Основные потребности РФ — заключение мирного соглашения с международными гарантиями и оперативным снятием хотя бы базовых санкций»,— поделился эксперт в беседе с «Известиями».В это время политолог Александр Асафов объяснил планы США в отношении Армении, с которой была подписана хартия о стратегическом партнерстве. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик подчеркнул, что данный документ носит больше формальный характер, но указывает на общий курс Еревана по отдалению от России.
«Насколько это поможет Армении? Ну, честно говоря, большие сомнения. Подписанная хартия может быть формальной демонстрацией стремления к западной интеграции, но ее практическая польза для Еревана остается под вопросом», — пояснил Асафов.Читайте также:
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