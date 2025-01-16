Экономист объяснил, почему США разрешили операции ведущим российским банкам

США сняли часть ограничений для ведущих российских банков в рамках политической коммуникации в свете приближающегося урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил экономист Андрей Бархота, отметив, что при этом Штаты борются со странами и институтами, которые используются для обхода санкций, чтобы Россия осталась один на один с США без альтернатив.