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Будущий канцлер ФРГ Мерц обвинил РФ в атаках на инфраструктуру данных

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на информационную инфраструктуру. Об этом пишет Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — прокомментировал Мерц.

Политик призвал защищаться, защищать демократию и свободу, но не уточнил, каким способом. Ранее Мерц говорил о возможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По словам лидера партии ХДС/ХСС, он встретится с Путиным, когда «станет ясно», что ФРГ будет говорить с Россией. Сегодня Мерц, по собственному признанию, не задумывался над этим.

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#россия
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#новости
Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул, заявили в МИД
Полищук: Россия привлекает внимание международного сообщества к аресту Гуцул
13 апреля 2025, 13:09

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)

Россией задействованы все дипресурсы для привлечения внимания международного сообщества к ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил журналистам глава 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — сказал дипломат.

Он добавил, что молдавская оппозиция сегодня говорит, что в стране установилась диктатура, а задержание Гуцул называют «предвыборным террором».

«…Обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей», — подчеркнул Полищук.

Евгению Гуцул задержали в конце марта в Кишиневе, арестовав на 20 дней. Сейчас ее перевели под домашний арест на месяц. Отношения Гуцул с молдавским руководством ухудшились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии.

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#россия
#молдавия
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Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов
WP: в Белом доме хотят депортировать 1 млн мигрантов за год президентства Трампа
13 апреля 2025, 00:03

Фото: iStock/wildpixel

Администрация президента США Дональда Трампа намерена депортировать около 1 млн нелегальных мигрантов в течение года. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в федеральных ведомствах.
«В частных беседах постоянно всплывает одна заветная цифра: это 1 млн», — передает издание.
План значительно превышает предыдущий «рекорд» в 400 тыс. депортаций, установленный при Бараке Обаме. Однако эксперты сомневаются в его реалистичности из-за нехватки финансирования. Координатором проекта назначен заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который намерен сосредоточиться на 1,4 млн мигрантах с уже вынесенными судебными решениями. США ведут переговоры о репатриации с 30 странами.

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С начала года, по данным МВД США, депортировано 117 тыс. человек. При этом администрация Трампа перестала публиковать ежемесячную статистику.

Ранее президент подписал указ о введении режима ЧП на границе с Мексикой, разрешив ускоренную депортацию без судебных решений. По информации New York Post, после инаугурации Трампа из страны выслали более 100 тыс. нелегалов.

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США освободили электронику от тарифов
США освободили смартфоны и компьютеры от тарифов
12 апреля 2025, 21:56

Фото: istockphoto/Jay_Zynism

Американская администрация освободила электронику от тарифов, в частности, речь идет о смартфонах и ноутбуках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Таможенной и пограничной службы США.
«Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин», — сказано в документе.

В нем есть 20 кодов классификации товаров, относящихся к электронике. Помимо ноутбуков и смартфонов, перечень включает преобразователи, транзисторы, мониторы, флешки, внешние жесткие диски, модемы и прочее полупроводниковое оборудование.

«Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации, <…> чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины», — добавили в ведомстве.
Документ датирован 11 апреля, однако исключения работают задним числом с 5 апреля.

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Политолог объяснил, почему Трамп поставил введение пошлин на паузу
Политолог Мухин: Трамп приостановил введение пошлин из-за советов окружения
12 апреля 2025, 20:59

Фото: istockphoto/zimmytws

Президент США поставил на паузу введение тарифных пошлин из-за рекомендаций его окружения. Об этом заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, методы американского лидера перестали работать.
«Окружение Трампа порекомендовало ему сдать назад. Методика Трампа — бизнесмена-хулигана из 90-х, уже не работает, необходима системная политика. Перед США стоит задача диверсифицировать свою финансовую систему, решить проблему государственного долга, проблему рассеивания американских денег по всему миру, а их 80 триллионов долларов», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь эксперт-китаист Леонид Ковачич отметил, что у Китая довольно большой запас прочности экономики, что позволит стране играть вдолгую. В разговоре с RT аналитик указал, что Пекин осознает, как больно бьют по Вашингтону зеркальные пошлины. По его словам, оппоненты Трампа рассчитывают перетерпеть и перебороть его, так как его электоральный цикл ограничен.
«Как считают в Пекине, единственная цель этих торговых войн и технологических ограничений — сдерживание развития Китая, как экономического, так технологического и военного. Поэтому Пекин будет давать строго симметричный ответ, и мы это видим сейчас», — подчеркнул он.
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Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США
Экономист Косой: главный минус пошлин Трампа для РФ заключается в дешевой нефти
12 апреля 2025, 20:50

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Для России главный минус от торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, заключается в падении цен на нефть. Об этом заявил президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, в конечном счете пошлины невыгодны никому — ни США, ни Китаю, так как рушат их экономику.
«Если реально все эти американские горки приведут к рецессии или даже снижению темпов роста мировой экономики, это может за собой потянуть снижение цен на нефть, газ, другие сырьевые ресурсы, просто в силу того, что на них упадет спрос. И это будет, безусловно, неприятно для Российской Федерации», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что произойдет, если начнется полномасштабный конфликт между Китаем и США. По его словам, обе страны в таком случае будут ждать тяжелые последствия, передают argumenti.ru. Министр обороны США также выразил надежду, что торговая война не обернется войной настоящей.
«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем», — подчеркнул Хегсет.
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#сми
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