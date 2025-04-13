Будущий канцлер ФРГ Мерц обвинил РФ в атаках на инфраструктуру данных

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Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на информационную инфраструктуру. Об этом пишет Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — прокомментировал Мерц.
Политик призвал защищаться, защищать демократию и свободу, но не уточнил, каким способом. Ранее Мерц говорил о возможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По словам лидера партии ХДС/ХСС, он встретится с Путиным, когда «станет ясно», что ФРГ будет говорить с Россией. Сегодня Мерц, по собственному признанию, не задумывался над этим.
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Никита Кротов