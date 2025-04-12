США освободили электронику от тарифов

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Американская администрация освободила электронику от тарифов, в частности, речь идет о смартфонах и ноутбуках. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Таможенной и пограничной службы США.
«Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин», — сказано в документе.
В нем есть 20 кодов классификации товаров, относящихся к электронике. Помимо ноутбуков и смартфонов, перечень включает преобразователи, транзисторы, мониторы, флешки, внешние жесткие диски, модемы и прочее полупроводниковое оборудование.
«Для продуктов, классифицированных в вышеуказанных позициях и подпозициях, импортеры должны сообщать о вторичной классификации, <…> чтобы заявить об исключении из взаимной пошлины», — добавили в ведомстве.Документ датирован 11 апреля, однако исключения работают задним числом с 5 апреля.
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