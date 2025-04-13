Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул, заявили в МИД

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско)
Россией задействованы все дипресурсы для привлечения внимания международного сообщества к ситуации с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил журналистам глава 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — сказал дипломат.
Он добавил, что молдавская оппозиция сегодня говорит, что в стране установилась диктатура, а задержание Гуцул называют «предвыборным террором».
«…Обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей», — подчеркнул Полищук.
Евгению Гуцул задержали в конце марта в Кишиневе, арестовав на 20 дней. Сейчас ее перевели под домашний арест на месяц. Отношения Гуцул с молдавским руководством ухудшились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии.
Читайте также:
Стало известно о планах Трампа по депортации миллиона мигрантов
В Эквадоре высказались об отказах въезда россиян в страну
Джорджеску: в НАТО хотят начать третью мировую войну из Румынии
Никита Кротов