Трамп готов на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишут СМИ

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Президент США Дональд Трамп готов пойти на компромисс в переговорах с Ираном по ядерной сделке, пишет Axios со ссылкой на источник.
«Трамп готов к компромиссу, чтобы заключить сделку», — сказано в сообщении.В субботу прошли непрямые переговоры главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Встреча состоялась в оманской столице Маскате. В МИД Ирана отмечали, что стороны договорились продолжить диалог через неделю.
Как сообщил другой источник Axios, если встреча будет успешной, то прямой диалог может состояться уже на следующий или в тот же день. 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран готов говорить с Вашингтоном на равноправии.
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Никита Кротов