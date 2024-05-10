«Будут последствия»: В Китае обратили внимание на жёсткий сигнал Японии со стороны России

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Россия посылает Японии сигнал, возводя разведывательные базы на Курильских островах, об этом пишет китайское издание South China Morning Post.
«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», — цитирует автор статьи слова профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна.
Как считает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой, с помощью этих баз у Москвы появятся «глаза и уши», направленные на север Японии. Так Россия сможет отслеживать действия японцев, а также их союзников — Соединённых Штатов Америки.
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Евгения Парфентьева