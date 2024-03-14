Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине

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Нижняя палата бундестага проголосовала против проекта резолюции блока ХДС/ХСС о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину, передает РИА Новости.
Голосование состоялось после дебатов. При этом большинство фракций выступили против принятия данного документа. Свое мнение высказали 690 депутатов.
Ранее Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».
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«За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались», — уточнила председатель бундестага.
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Элина Позднякова