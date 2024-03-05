Politico: После утечки из бундесвера Киев вряд ли получит ракеты Taurus

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После утечки данных секретной беседы высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост и средствах, с помощью которых это можно сделать, вероятность получения Киевом от Германии дальнобойных ракет Taurus стремится к нулю.
Авторы статьи считают, что Шольцу придётся потрудиться для того, чтобы убедить оппонентов в своей честности, когда он говорил о причинах, по которым не хочет поставлять Киеву ракеты. Процесс политических консультаций и расследования может занять долгие месяцы, а это мало чем поможет Украине, заключают обозреватели.
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Александр Бойцов