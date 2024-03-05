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Politico: После утечки из бундесвера Киев вряд ли получит ракеты Taurus

05 марта 2024, 11:27
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

После утечки данных секретной беседы высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост и средствах, с помощью которых это можно сделать, вероятность получения Киевом от Германии дальнобойных ракет Taurus стремится к нулю.

Такое мнение высказали обозреватели издания Politico. В публикации утверждается, что оппозиционные политики ФРГ могут потребовать расследования случившегося, а также объяснений от федерального канцлера Олафа Шольца, который сам не раз высказывался против поставки Украине ракет большой дальности.

Авторы статьи считают, что Шольцу придётся потрудиться для того, чтобы убедить оппонентов в своей честности, когда он говорил о причинах, по которым не хочет поставлять Киеву ракеты. Процесс политических консультаций и расследования может занять долгие месяцы, а это мало чем поможет Украине, заключают обозреватели.

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«Быстрый удар»: в Минобороны рассказали, каким будет нападение на РФ и когда оно начнется
Минобороны: нападение на Россию начнется с моментального глобального удара врага
05 марта 2024, 11:20

Фото: iStock/RomoloTavani

В Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».

Какое оружие применят против России


В настоящее время зарубежные специалисты занимаются созданием оперативных формирований, в которые войдут межвидовые компактные и высокомобильные группировки войск. По задумке иностранных разработчиков, такие объединенные формирования позволят нанести удар по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре России, тем самым достигнув комплексного поражения страны.

Воздушные атаки на территории РФ


Операции против России могут начаться с воздушных наступательных действий. Речь идет о массированных атаках с неба и глобальном ударе. Для совершения серии атак, вероятно, будет применена артиллерия, так как это один из самых маневренных видов войск. Участники объединения также усилят разведку, включаю ту, что ведется специализированными воздушными судами.

Провокации у границ России


В статье отмечается, что перед активной фазой операции противник будет осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие агрессивные действия для контроля обстановки. Он может начать вести агрессивные действия, чтобы вызвать ответный удар и использовать его для последующей массированной атаки.

Помимо этого, возможны также учения с участием авианосных групп и кораблей, несущих крылатые ракеты. Издание отмечает, что в мирное время боевой и численный состав «объединенных-операционных формирований» противника может составлять 50-70% от состава во время военных действий.
Авторы статьи отметили, что перечисленные факторы существенно расширяют список угроз России в военном отношении.


Как будет защищаться Россия


Повышение роли воздушно-космических сил в вооруженных конфликтах - новая цель, которая стоит перед Россией. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов, беспилотниками, разведывательными системами.

Риск мировой войны


О стремительно возрастающих рисках возникновения новой мировой войны неоднократно говорили как западные, так и российские политики. В декабре прошлого года американский лидер Джо Байден выражал опасения насчет того, что после победы на Украине президент России Владимир Путин «может напасть на страны НАТО».

В свою очередь, Путин назвал заявления Байдена «полной чушью» и пояснил, что Россия не имеет к странам НАТО никаких территориальных претензий.

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.

Российский президент неоднократно предостерегал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. Он говорил о том, что поставки оружия и отправка войск на Украину приведет к усугублению конфликта. Бойцы и снаряды НАТО станут законной военной целью для ВС РФ, пояснил Владимир Путин.

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СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров
Politico: публикация разговора немецких офицеров оставила Шольца в дураках
05 марта 2024, 09:40

Фото: istock / bluejayphoto

Недавняя утечка переговоров немецких бойцов о потенциальных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям действующего канцлера Германии Олафа Шольца и показала превосходство России в лице Владимира Путина. Об этом пишет Politico.

«После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России», — обратил внимание автор материала.
Журналист написал, что Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы

Слив диалога военных не только показал конфликт между федеральным правительством Германии и армией, обострил внутренние противоречия в правительстве, но и максимально отдалил, если не исключил, получение Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Помощник Путина раскрыл важнейшее направление внешней политики РФ

#конфликт
#журналист
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#путин
#шольц
#германия
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Помощник Путина раскрыл важнейшее направление внешней политики РФ
Ушаков: сотрудничество с БРИКС является важнейшим вектором внешней политики РФ
05 марта 2024, 06:22

Фото: kremlin.ru

Сотрудничество в формате БРИКС – один из основных векторов российской внешней политики и важное направление с долгосрочной перспективой, заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам Ушакова, сотрудничество с членами блока отвечает коренным национальным интересам России. Оно также органично вписывается в последовательную ориентацию на формирование справедливого и многополярного миропорядка, создание равных возможностей развития для всех стран, подчеркнул помощник главы государства.

Ушаков добавил, что, несмотря на западные санкции, Москва будет искать пути продолжения экономического сотрудничества в рамках организации.

Ранее сообщалось, что присоединения к БРИКС ожидают 25 государств.

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#россия
#владимир путин
#политика
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Германию призвали к передаче Taurus украинской армии
The Guardian: Британия призвала ФРГ передать Украине Taurus, несмотря на утечку
05 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/3dmitry

Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту, сообщает The Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.
По словам источника, Лондон стал первой страной, передавшей ракеты Киеву. В связи с этим Британия призвала своих партнеров последовать ее примеру. Собеседник из Министерства обороны Великобритании добавил, что утечка информации о встрече в Германии была прискорбной, но не серьезной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#германия
#великобритания
#украина
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#сво
#поставки
#ракета
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Экс-советник кабмина ФРГ: США добились одной из главных целей на Украине
Экс-советник кабмина ФРГ Вар: США разрушили связь РФ и Европы в энергетике
05 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/Alexyz3d

Немецкий политолог, историк и бывший советник правительства Германии Александр Рар заявил, что Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для достижения своих целей, говорится в интервью Ura.ru.
Объясняя одну из главных целей США на Украине, Рар подчеркнул, что Вашингтон разрушает связи между Европой и Россией в энергетическом секторе. По его словам, европейские страны теперь полностью зависят от США.

«С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», – подчеркнул он.

Ранее в ЕС отказались от продления поставок газа из России через Украину.

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#сша
#украина
#россия
#газ
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Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз
Верховный суд США: власти штатов не могут Трампа от участия в праймериз
05 марта 2024, 04:24

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Власти штатов в США не могут решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, сообщается в решении Верховного суда страны, передает РИА Новости.
В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции.

В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».

Ранее Трамп одержал победу в Айдахо и Мичигане.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#суд
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Минобороны РФ: нападение на Россию может начаться неожиданным глобальным ударом
«Военная мысль»: при нападении на РФ враг организует военно-воздушную операцию
05 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/CatEyePerspective

Министерство обороны РФ опубликовало сценарий нападения на Россию. В ведомстве отметили, что против Российской Федерации могут быть применены как сухопутные, так и воздушно-морские операции, передает журнала «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны.
По данным издания, в настоящее время зарубежные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования (ООФ), включающие разнородные «компактные и высокомобильные многосферные группировки войск», способные в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру противника и нанести ему комплексное поражение. В качестве наиболее вероятных форм применения таких формирований эксперты называют воздушно-наземные и воздушно-морские операции.

«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», – приведено в статье, авторы которой предполагают, что война начнется с использованием наиболее мобильного и адаптируемого вида войск – авиации.

Отмечается, что в преддверии активной фазы противник предпримет различные провокационные и агрессивные действия и активизирует все виды разведки, включая воздушную вблизи российской границы.

Ранее в Европе предупредили о намерении НАТО организовать провокацию России и начать войну.

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#россия
#минобороны рф
#конфликт
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Администрацию Байдена обвинили в желании уничтожить США
Макгрегор: администрация Байдена стремится уничтожить США миграционной политикой
05 марта 2024, 03:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попытке уничтожить страну своей миграционной политикой , передает американский журналист Такер Карлсон.
В ходе интервью Карлсону Макгрегор процитировал фразу времен Вьетнамской войны: «Чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По словам бывшего советника Пентагона, именно таков нынешний план Вашингтона.

Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи, отметив, что в результате миграционной политики число нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов и способствует краху страны.

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#журналист
#белый дом
#сша
#джозеф байден
#мигранты
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Карлсон предсказал США судьбу Римской империи
Журналист Карлсон: США постигнет судьба Римской империи из-за мигрантов
05 марта 2024, 03:23

Фото: iStockAlxeyPnferov

Соединенные Штаты постигнет участь Римской империи, кризис, вызванный нелегальной миграцией и возможной военной службой неграждан, приведет к ее краху, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что историки активно обсуждают крах Рима, и одна из причин этого вполне «очевидна».

«В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», – отметил журналист.

По словам Карлсона, число нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов. Однако официальная статистика показывает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена в страну въехало не менее 7,2 миллиона нелегальных мигрантов.

Ранее в США заявили о потенциальной опасности потери Техаса.

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#журналист
#сша
#мигранты
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