Бундесвер подготовил план операции «Германия» на случай войны с Россией

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Бундесвер (ВС ФРГ) подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что план операции «Германия» состоит из одной тысячи страниц, на которых перечислены все инфраструктурные объекты, заслуживающие особой защиты. Также там содержится порядок действий на случай обороны или принятия мер для сдерживания России на восточном фланге НАТО. В документе указано, что Германия, в случае столкновения, станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч военных, которые будут переброшены на восточные направления, а также военного имущество, продовольствия и лекарств.
Военные Германии уже на протяжении года говорят о необходимости готовиться к военному столкновению с Россией, которое якобы может произойти через пять лет. Об этом, в частности, заявлял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
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