Шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности

Фото: istockphoto/STILLFX
Руководители МИД шести европейских государств обвинили российскую сторону в якобы активизации гибридных атак в натовских странах и странах Евросоюза. Министры подчеркнули, что атаки направлены на архитектуру безопасности Европы.
«Нарастающая гибридная активность, направленную против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна, что создает существенные угрозы безопасности», — сказано в совместном заявлении министров, выдержки из которого приводит Reuters.Уточняется, что Россию обвиняет Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.
Ранее сообщалось, что участники саммита «Большой двадцатки» в страхе и предпочитают не вспоминать новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Читайте также:
Кремль анонсировал визит Путина в Индию
Парламент Абхазии принял отставку президента
В США рассказали, что ждет НАТО из-за хода Байдена против России
Никита Кротов