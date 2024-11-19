Германия готовится к войне с Россией

Подготовка солдат ВСУ на военных базах во Франции говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20. По его словам, Макрон — наиболее ярый сторонник войны до победы над Россией.