Германия готовится к войне с Россией

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Вооруженные силы Германии (бундесвер) намерены готовить персонал предприятий к возможному конфликту с Россией. Об этом сообщила немецкая газета FAZ со ссылкой на документ «Оперативный план Германии». В нем, как отмечается, больше тысячи страниц и четко обозначена роль экономики.
По информации газеты, власти предлагают заводам готовить по пять дополнительных водителей на каждые сто сотрудников, так как большинство действующих шоферов — выходцы из Восточной Европы, которые могут бежать при начале конфликта.
В материале указывается, что предприятиям рекомендуют начать обсуждать с персоналом вопросы безопасности из-за угрозы шпионажа, кибератак и диверсий.
Кроме того, в Германии уже стартовали учения по взаимодействию гражданского населения с бундесвером, в частности, защита портов от диверсий и шпионажа.
В «Оперативном плане Германии» также расписаны объекты критической инфраструктуры, которые в случае войны следует защищать особо тщательно.
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В материале указывается, что предприятиям рекомендуют начать обсуждать с персоналом вопросы безопасности из-за угрозы шпионажа, кибератак и диверсий.
Кроме того, в Германии уже стартовали учения по взаимодействию гражданского населения с бундесвером, в частности, защита портов от диверсий и шпионажа.
В «Оперативном плане Германии» также расписаны объекты критической инфраструктуры, которые в случае войны следует защищать особо тщательно.
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Данил Пономарев