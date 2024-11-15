«Телефонный разговор Путина с Шольцем»: подробности, о чем шла речь и о чем удалось договориться

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Между президентом России и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, инициатором которого стала немецкая сторона, подтвердили в Кремле.
«По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Кремля, Путин напомнил, что конфликт на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО. Российский президент отметил, что российская сторона открыта к возобновлению переговоров, которые ранее были прерваны по инициативе украинской стороны.
При этом возможные договоренности, по словам Путина, должны учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить реалий на поле боевых действий. Кроме того, путем переговором необходимо в первую очередь устранить первопричины конфликта.
В конце телефонного разговора стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.
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Элина Позднякова