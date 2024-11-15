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«Телефонный разговор Путина с Шольцем»: подробности, о чем шла речь и о чем удалось договориться

В Кремле подтвердили разговор Путина с Шольцем
Фото: iStock/encrier

Фото: iStock/encrier

Между президентом России и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, инициатором которого стала немецкая сторона, подтвердили в Кремле.
«По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, Путин напомнил, что конфликт на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО. Российский президент отметил, что российская сторона открыта к возобновлению переговоров, которые ранее были прерваны по инициативе украинской стороны.



При этом возможные договоренности, по словам Путина, должны учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить реалий на поле боевых действий. Кроме того, путем переговором необходимо в первую очередь устранить первопричины конфликта.

В конце телефонного разговора стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

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#германия
#конфликт
#президент
#нато
#путин
Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину
Reuters: Зеленский пытался отговорить Шольца от звонка Путину
15 ноября 2024, 18:53

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытался уговорить канцлера Германии Олафа Шольца не звонить президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Утверждается, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своем намерении переговорить с Путиным.

«Канцлер сообщил Зеленскому, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — заявил источник издания.
#президент
#путин
#шольц
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Россия ввела запрет на экспорт обогащенного урана в США
15 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/vchal

Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США за некоторым исключением. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Исключения будут составлять, как отмечается, поставки по разовым лицензиям, которые одобрит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
«Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что решение об ограничении на поставки урана в США было принято по указанию президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением ввести ограничения на экспорт ряда видов стратегически важного сырья в ответ на схожие запреты со стороны Запада.
«Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях? <...> Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — предлагал он.
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#сша
#рынок
#экспорт
#ограничения
#поставки
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Путин в разговоре с Шольцем отметил деградацию отношений между РФ и ФРГ
15 ноября 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ», — говорится в пресс-службе Кремля.

При этом подчеркивается, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, в случае интереса со стороны Германии.

Ранее в Кремле подтвердили, что между Путиным и Шольцем состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. По итогу переговором стороны договорились , что помощники лидеров будут поддерживать связь.

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#россия
#владимир путин
#следствие
#фрг
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Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины
15 ноября 2024, 18:17

Фото: iStock/Aoraee

Служба судебных приставов Финляндии арестовала еще более чем 30 объектов недвижимости России по иску компаний Украины. Об этом сообщает агентство STT. Финские правоохранители, как отмечается, назвали это продолжением принятых ранее мер.
По информации агентства, приставы наложили арест на 10 квартир, якобы принадлежащих российскому государству, а также конфисковали более 30 объектов, к которым до этого применялась временная санкция.

Стоимость конфискованных 10 квартир оценили более чем в 10 миллионов евро.

Напомним, ранее финский суд арестовал активы России на четыре миллиарда евро. В ответ глава Крыма Владимир Константинов пригрозил, что власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.

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#активы
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Стали известны подробности разговора между Шольцем и Путиным
Кабмин ФРГ подтвердил разговор между Шольцем и Путиным
15 ноября 2024, 17:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Кабмин ФРГ подтвердил, что состоялся телефонный разговор между президентом России владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска», — говорится в сообщении кабмина ФРГ.

Добавляется, что Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной с целью достижения прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что 15 ноября состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Агентство Reuters сообщает, что разговор между ними длился около часа.

Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков пообещал, что по итогам разговора будет дано официальное сообщение. Он также уточнил, что разговор состоится в районе пяти вечера. Однако, с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.

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#германия
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#фрг
#дмитрий песков
#путин
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Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране при атаке в октябре
15 ноября 2024, 17:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники утверждает, что во время атаки на Иран в конце октября Израиль якобы разрушил сверхсекретный ядерный центр в городе Парчин. В результате авиаудара, как отмечается, было уничтожено сложное оборудование, связанное с ядерными технологиями.
«Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — говорится в материале.
Издание заявляет, что о поражении ядерного центра сообщают три американских чиновника, а также один бывший и один действующий израильские представители власти.

Израильский экс-чиновник уверяет, что в результате израильской атаки было уничтожено сложное оборудование для создания пластиковой взрывчатки, которой окружают уран в ядерных устройствах, необходимой для детонации.

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#оборудование
#иран
#атака
#израиль
#ядерное оружие
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Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа
Sueddeutsche Zeitung: состоялся телефонный разговор между Путиным и Шольцем
15 ноября 2024, 17:00

Владимир Путин и Олаф Шольц

15 ноября состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Такие данные приводит газета Sueddeutsche Zeitung.
«Шольц созванивается с Путиным. Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года. Разговор произошел после долгой подготовки», — пишет издание.
Официально данная информация пока не подтверждалась ни одной из сторон.

Агентство Reuters сообщает, что разговор между Путиным и Шольцем длился около часа. Подробности пока не известны. Последний звонок между ними состоялся в декабре 2022 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в пятницу 15 ноября впервые почти за два года.

Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков пообещал, что по итогам разговора будет дано официальное сообщение. Он также уточнил, что разговор состоится в районе пяти вечера. Однако, с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.

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#шольц
#дмитрий песков
#путин
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Что сейчас происходит в Сухуме — последние новости
Митингующая оппозиция в Сухуме скандирует «Россия!»
15 ноября 2024, 16:36

Митинг в Сухуме (Фото: РИА Новости)

Митингующие оппозиционеры в абхазском Сухуме скандируют «Россия», пишет «Газета.ру», ссылаясь на очевидицу происходящего у здания парламента Асту.
«Люди периодически кричат «Россия», тем самым, высказывая свою поддержку и приверженность политике России в целом», — сказала она.
Аста добавила, что обстановка сейчас спокойная, идут переговоры. Столкновений оппозиции с полицейскими нет, люди «мирно стоят и ждут», что решит спикер парламента.

Протесты в Абхазии начались на фоне соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов на республиканской территории. Оппозиция уверена, что документ расходится с народными интересами.

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#россия
#абхазия
#митинг
#новости
#протесты
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Путин проведет телефонный разговор с Шольцем 15 ноября
Bloomberg: Шольц проведет телефонный разговор с Путиным 15 ноября
15 ноября 2024, 16:27

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября впервые почти за два года. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности», — говорится в статье.
Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера», — сказал Песков журналистам.
Однако с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.

Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD также заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Путиным настанет скоро.

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#владимир путин
#президент
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