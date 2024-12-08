«Бурить, детка, бурить»: Трамп озвучил приоритеты в руководстве страной

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, чему в первую очередь будет уделять внимание его будущая администрация. По его словам, основным приоритетом будет добыча нефти.
«Я сосредоточусь на принципе "бурить, детка, бурить"», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Ещё в ходе своей предвыборной кампании «бывший будущий» президент США обещал с помощью увеличения добычи нефти обеспечить американский бюджет. В означенном интервью он только подтвердил, что не отказался от этой идеи.
В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.
«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я закончу конфликт за 24 часа», — обещал республиканец.
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Александр Бойцов