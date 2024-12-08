WP: Встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла готовить будущие шаги по Украине

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На Западе надеются, что прошедшая в Париже трёхсторонняя встреча вновь избранного американского президента Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине, которые будут предприняты уже после инаугурации Трампа.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на западного чиновника. В публикации отмечается, что Трамп и Зеленский уже говорили по телефону после победы кандидата от республиканцев на выборах, но личная встреча, несомненно, была важнее. Стороны смогли обменяться мнениями по ситуации и согласовать будущие действия после официального вступления Трампа в должность. По словам собеседника издания, общение Трампа и Зеленского было «очень полезным» с точки зрения Запада.
В публикации отмечается, что визит американского президента во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других лидеров европейских стран «завоевать расположение» Трампа с тем, чтобы убедить его не прекращать поддержку Украины.
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Александр Бойцов