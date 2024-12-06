Трамп захотел изменить порядок проведения выборов в США

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)
Избранный президент США Дональд Трамп намерен поменять порядок проведения президентских выборов в стране. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам республиканского политика, он и его команда осуществят то, что «было необходимо в течение долгого времени». Трамп отметят, что изменения подразумевают появление бумажных бюллетеней, однодневного голосования, удостоверения личности избирателя и подтверждение гражданства.
Он также напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Уточняется, что Трамп не поддерживает это.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Он также напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Уточняется, что Трамп не поддерживает это.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова