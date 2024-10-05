Буркина-Фасо отзывает лицензии на добычу золота у зарубежных компаний

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Буркина-Фасо приступила к отзыву лицензии на деятельность у ряда зарубежных корпораций, занимающихся добычей золота в стране. Об этом президент переходного периода Ибрагим Траоре сообщил в эфире местной радиостанции RTB.
Он задался вопросом, зачем государство даёт право иностранцам добывать своё золото, если местные компании хорошо с этим справляются. В связи с этим, было принято решение отозвать лицензии у ряда международных корпораций, чтобы полностью перевести добычу золота местным компаниям.
Один из слушателей уточнил о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре заявил, что он и многие другие в скором времени могут перейти под государственное управление.
При этом глава государства не стал называть конкретные корпорации, у которых была отозвана лицензия.
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Один из слушателей уточнил о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре заявил, что он и многие другие в скором времени могут перейти под государственное управление.
При этом глава государства не стал называть конкретные корпорации, у которых была отозвана лицензия.
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Анастасия Чинкова