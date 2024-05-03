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Экспортную пошлину на золото отменили

Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото
03 мая 2024, 04:00
Фото: istock / JONGHO SHIN

Фото: istock / JONGHO SHIN

Власти РФ отменили действие экспортной пошлины на золото. Об этом свидетельствует постановление правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.
Стоит отметить, что экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты по-прежнему действует.

До этого появилась информация, что цена золота может вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в течение 18 месяцев. Как считают аналитики Citigroup, этому будет способствовать приток инвесторов на фоне ожиданий, что американская Федеральная резервная система уменьшит ставки.



Ранее «Радио 1» сообщало, что санкции Соединенных Штатов могут сократить экспорт российского алюминия на треть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Подмосковье закрепилось в лидерах рейтинга по уровню открытости бюджетных данных
02 мая 2024, 22:33

Фото: Фотобанк МО

Московская область вновь оказалась в группе регионов с очень высоким уровнем открытости информации по бюджету. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на информацию Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Он опубликовал итоги рейтинга субъектов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год.
«С 2015 года наш регион занимает лидирующие позиции среди других регионов. Так, в прошлом году оценка проводилась по 76 показателям в рамках 12 разделов. Подмосковье набрало 128 баллов из 133 возможных. В процентном соотношении это 96,2%», – сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
По словам депутата, такие хорошие результаты позволили региону войти в четвёрку регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в России и стать лидером среди субъектов ЦФО.

Московская область получила максимальное количество баллов за 2023 год практически по всем направлениям, подчеркнул Ефимов.

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#московская область
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В «Газпроме» сообщили об убытках на сотни миллиардов рублей
По итогам 2023 года убыток «Газпрома» составил 629 рублей
02 мая 2024, 18:55

Фото: iStock/Baloncici

Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил 629 миллиардов рублей. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что выручка предприятия снизилась на 26,8%, составив 8,542 триллиона.

Согласно данным за 2022 год, лидер российского газового рынка получил ,226 триллиона рублей прибыли. Прошлогодний показатель стал неожиданностью для аналитиков. По прогнозам, «Газпром» в 2023 году должен был получить прибыль в размере порядка 447 миллиардов рублей. Минимальные ожидания по прибыли составляли в прогнозе около 30 миллиардов рублей.

В связи с такими результатами, компания снизит инвестиции на 16% по сравнению с ранее запланированным уровнем. Также отмечается, что такая статистика привела в падению акций «Газпрома» на Мосбирже. Они упали на 4%, а затем установились на уровне 3,5% (157,5 рубля).

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#газпром
#экономика
#статистика
#россия
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В Люберцах модернизируют производство алюминиевой продукции
02 мая 2024, 17:01

Фото: iStock/AnnaElizabethPhotography

Производство алюминиевого сплава планируют модернизировать на предприятии ПК «Альфа Групп», на эти цели Фонда развития промышленности Московской области предоставит льготный заём, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в модернизацию производства составляет 26,6 млн рублей. Из них 18,6 млн рублей, то есть почти 70 процентов суммы, инвестору предоставляет в виде льготного займа по программе «Приобретение оборудования» подмосковный Фонд развития промышленности», — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что благодаря модернизации потери металла при выплавке сократятся на 10%, что позволит увеличить выпуск продукции без роста закупок сырья. Кроме того, на предприятии дополнительно создадут ещё около десяти рабочих мест.

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#люберцы
#производство
#модернизация
#экономика
#мининвест мо
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Экономист Шедько раскрыл, когда в России произойдёт снижение цен
Экономист Шедько спрогнозировал снижение цен в России в сентябре
02 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Mongkol Onnuan

Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что устойчивое снижение инфляции, а за ней и цен, будет наблюдаться уже в сентябре.
«Темпы роста цен уже начали свое снижение. В марте 2024 года потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале — на 0,68%). Вместе с тем на такое снижение повлияло значительное повышение цен осенью 2023 года – зимой 2024 года», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.

Специалист добавил, что сдерживанию инфляции способствует и высокая ключевая ставка ЦБ, которая сейчас составляет 16%.

Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова заявила, что в России вырастут тарифы за коммунальные услуги, что произойдет на фоне плановой индексации, которая начнётся с 1 июля 2024 года.

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#цб
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Цены на «вторичку» в Москве в апреле снизились впервые с 2022 года
02 мая 2024, 15:49

Фото: iStock/PRImageFactory

Цены на вторичное жильё в Москве в апреле снизились впервые с конца 2022 года на 0,2%.
Отмечается, что цена квадратного метра такого жилья в столице достигла 271 690 рублей.

«Цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года топчутся на месте, а спрос продолжает перетекать за МКАД из-за заградительных ипотечных ставок. Но если зимой стоимость метра показывала символический плюс из-за дефицита ликвидного предложения, то с началом весны цены смотрят вниз», — поделился в беседе с «Известиями» руководитель аналитического центра в сфере недвижимости Олег Репченко.

Специалист объяснил это ценовой динамикой в «старой» Москве, которая в апреле показала минус.

А директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича заявил, что повышение МРОТ до 30 тыс. рублей не будет стремительным и может произойти лишь к 2028 году.

«Минимальная оплата труда составляет 19 200 рублей, что обычно получают сотрудники, которые не обладают высокой квалификацией и выполняют простую работу. Если резко поднять их зарплату до 30 тыс. рублей, то более производительные сотрудники потребуют повышения в тех же пропорциях. Увеличение МРОТ произведёт волновой эффект и запустит повышение всех занятых», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.

Ранее прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития показал, что средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тыс. рублей.

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#москва
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В Дмитрове завершают строительство нового цеха по выпуску ветеринарных препаратов
02 мая 2024, 15:05

Фото: Евгений Рой

Строительство нового цеха ведётся на заводе по производству ветеринарных лекарственных препаратов и кормовых добавок в рабочем посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа, оборудование для производства уже поступило, передаёт корреспондент Евгений Рой.
Завод является важным импортозамещающим предприятием, поэтому его владелец Павел Сергиенко рассчитывает при расширении производства на помощь властей — чтобы максимально оперативно начать выпуск продукции.

«Нам очень нужна финансовая поддержка от региональных властей в виде субсидий и кредитов, а также в подаче дополнительных энергомощностей», — пояснил Сергиенко.
В настоящее время на предприятии выпускают 37 наименований ветеринарных лекарств. Новый цех позволит не только увеличить объёмы производства, но и приступить к изготовлению новых видов препаратов.

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#дмитровский городской округ
#цех
#завод
#производство
#экономика
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В Подмосковье разработали систему для управления светодиодным освещением
02 мая 2024, 15:04

Фото: пресс-служба министерство инвестиций Московской области

Подмосковный производитель источников питания разработал систему для управления светодиодным освещением. Об этом сообщила пресс-служба министерство инвестиций Московской области.
Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения.

«На предприятии в Сергиевом Посаде производятся специально разработанные модели источников питания, в которых доля значимых компонентов — отечественного производства. Это не сборка ввезенных готовых элементов, а полный цикл производства. Уникальность продуктов заключается в их универсальности и простоте замены аналогичных изделий зарубежных производителей, а значит независимости в развитии отечественного умного уличного освещения и промышленных объектов»,- поделилась управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Стоит отметить, что новая система может применяться ​на различных объектах, благодаря которой создается комфортное освещение.

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#производство
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Суд не признал недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви»
Суд отказал АСВ в признании недействительным договора купли-продажи «Киви»
02 мая 2024, 14:53

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и договора залога и обременения акций, следует из картотеки арбитражных дел.
В результате рассмотрения дела суд полностью отказал в иске. В настоящее время другие подробности заседания не приводятся.

Между тем, международная компания Qiwi plc сообщила, что не считает разумной отмену сделки по продаже активов.

Месяцем ранее, 2 апреля, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство временной администрации Киви-банка в лице Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций акционерного общества, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

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#сделки
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Подмосковные компании приняли участие в крупной ярмарке в Китае
02 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Шесть компаний из Подмосковья участвуют в крупной ярмарке в Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу».

«Участниками ярмарки стали производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках ярмарки компании провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

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