Экспортную пошлину на золото отменили

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Власти РФ отменили действие экспортной пошлины на золото. Об этом свидетельствует постановление правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.
Стоит отметить, что экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты по-прежнему действует.
До этого появилась информация, что цена золота может вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в течение 18 месяцев. Как считают аналитики Citigroup, этому будет способствовать приток инвесторов на фоне ожиданий, что американская Федеральная резервная система уменьшит ставки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что санкции Соединенных Штатов могут сократить экспорт российского алюминия на треть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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До этого появилась информация, что цена золота может вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в течение 18 месяцев. Как считают аналитики Citigroup, этому будет способствовать приток инвесторов на фоне ожиданий, что американская Федеральная резервная система уменьшит ставки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что санкции Соединенных Штатов могут сократить экспорт российского алюминия на треть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак