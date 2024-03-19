Business Insider: Военные НАТО не готовы к таким тяжелым боям, как на Украине

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Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как те, что проходят на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
Военнослужащие в войсках НАТО делают ставку на короткие маневренные боевые столкновения с противником, однако конфликт на Украине показал, что картина боевых действий может быть совсем иной. Затяжные изматывающие бои для солдат альянса окажутся непосильными.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не планирует отправку своих войск на Украину. Мало того, он публично сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в своих выступлениях допустил такие перспективы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не планирует отправку своих войск на Украину. Мало того, он публично сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в своих выступлениях допустил такие перспективы.
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Мария Федоровцева