Генсек НАТО Столтенберг сообщил о сроках передачи F-16 на Украину

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Генеральный секретарь НАТО затруднился назвать точные сроки передачи истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину. Он только отметил, что хотел бы, чтобы это произошло «как можно раньше».
Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна намерена передать Киеву первые F-16 нынешним летом. О появлении натовских самолётов на аэродромах Украины в июне также говорил его литовский коллега Арвидас Анушаускас. В свою очередь, официальный представитель Воздушных сил Незалежной Юрий Игнат не раз говорил, что страна столкнётся с изрядными трудностями при эксплуатации и сотрудничестве западных истребителей.
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