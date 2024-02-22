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Генсек НАТО Столтенберг сообщил о сроках передачи F-16 на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: Точные сроки передачи F-16 Украине неизвестны
22 февраля 2024, 15:17
Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Генеральный секретарь НАТО затруднился назвать точные сроки передачи истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину. Он только отметил, что хотел бы, чтобы это произошло «как можно раньше».

В интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» глава Североатлантического альянса также указал, что, по его мнению, авиация ВСУ, получив вожделенные самолёты, будет иметь право использовать их для нанесения ударов «по российским военным целям за пределами Украины». Это высказывание особенно сочетается с многократно повторяемым представителями военного блока тезисом о том, что НАТО вовсе не стремится к конфликту с Россией и вообще является на редкость мирной организацией.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна намерена передать Киеву первые F-16 нынешним летом. О появлении натовских самолётов на аэродромах Украины в июне также говорил его литовский коллега Арвидас Анушаускас. В свою очередь, официальный представитель Воздушных сил Незалежной Юрий Игнат не раз говорил, что страна столкнётся с изрядными трудностями при эксплуатации и сотрудничестве западных истребителей.

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«Она обрушится»: В ВСУ признали, что украинской обороне придёт конец после потери Авдеевки
Стариков: Оборона ВСУ обрушится после потери Авдеевки
22 февраля 2024, 17:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская линия обороны обрушится после потери Авдеевки, об это заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.
«Вот они (российская армия) в Авдеевке вышли на эту линию. За неделю мы должны быстро создать или восстановить, или укрепить нашу линию обороны. Если мы ее сейчас не сделаем по всем законам инженерного искусства и военной науки, нам придется отойти на другую линию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Стариков.

По словам эксперта, если Вооружённые силы РФ продолжат продвигаться вглубь, снося украинские укрепрайоны и уничтожая позиции, то линия обороны ВСУ вскоре будет окончательно разрушена.

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В Британии раскрыли, как российским военным удалось освободить Авдеевку от ВСУ
Эксперт Меркурис: ВС РФ разгромили ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ-500
22 февраля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости

Армия России разгромила бойцов ВСУ в районе села Победа авиабомбами ФАБ-500, в подобных условиях украинские военные не могли больше оборонять населенный пункт. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях», — рассуждает Меркурис в своем блоге на YouTube.

22 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы.

Освобождение Победы позволит армии России подобраться к позициям ВСУ в Новомихайловке, в которую также вошли войска РФ. Также некоторые эксперты полагают, что таким образом ВС РФ готовит плацдарм для нанесения удара по Угледару с севера.

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«Выспаться за 20 минут»: на СВО применяют новый комплекс биостимуляции
На СВО применяют комплекс «Ритм-Полет», позволяющий выспаться за 20 минут
22 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские инженеры создали комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», благодаря которому можно всего за 20 минут отдохнуть так как за время сна длительностью 4-6 часов, он уже применяется в зоне спецоперации для отдыха российских военных. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что аппарат нормализует эмоциональное состояние человека, снимает нервное напряжение и усталость, а также повышает устойчивость к стрессам, предупреждает усталость и увеличивает работоспособность.
Данный комплекс включает в себя маску со встроенным экраном, наушники и пульт управления. При этом изначально его разрабатывали для военных летчиков. Однако им пользуются военные, в том числе в зоне спецоперации.

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«Украинцы проиграют»: В США призывают Украину к мирным переговорам
Профессор Миршаймер: Украина лишится еще больше территорий без переговоров
22 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять еще больше территорий, если не вернется за стол мирных переговоров с Россией. Так считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий», — отметил Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он добавил, что западная помощь не поможет Украине победить Россию на поле боя. А российская армия, по его словам, перехватила инициативу по все линии боевого соприкосновения. Таким образом, профессор делает вывод, что украинским властям необходимо задуматься о проведении мирных переговоров с Россией и заключить сделку.

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#сво
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Участникам СВО и медикам военного госпиталя в Подмосковье вручили награды
22 февраля 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Замминистра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации и медперсоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Хотел поблагодарить наших замечательных бойцов, которые заслуженно получили награды, а всех медицинских работников – за милосердие, доброту и бескорыстный труд», – сказал замминистра.
Военнослужащие получили ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «Медаль Суворова», знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Помимо этого, Иванов проверил ход строительство нового корпуса госпиталя. Он будет оснащён современным медицинским оборудованием и техникой. В нём также оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь военным, членам их семей, военным пенсионерам, а также жителям Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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«Победа наша»: ВС РФ освободили очередной населенный пункт на Донецком направлении
Армия России освободила село Победа на Донецком направлении
22 февраля 2024, 14:15

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы, танк, пять автомобилей три боевые бронированные машины. Кроме того, российским военным удалось уничтожить польские САУ «Krab».

Накануне украинские СМИ писали о том, что в Победе российские военные проводят зачистку от ВСУ. Ранее украинские военные обустроили там крупный укрепрайон. По предварительным данным, освобождение Победы позволит армии России подобраться к позициям ВСУ в Новомихайловке, в которую также вошли войска РФ. Также некоторые эксперты полагают, что таким образом ВС РФ готовит плацдарм для нанесения удара по Угледару с севера.

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Вернувшимся с СВО подмосковным педагогам сохранят статус молодых специалистов
22 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Молодые педагоги, принимавшие участие в спецоперации, по возвращении не потеряют статус молодого специалиста. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Мособлдума.
Региональный парламент предлагает расширить перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист». В частности, предлагается наделить таким статусом участников СВО, имеющих педагогическое образование и начавших преподавательскую деятельность в течение года после возвращения со службы.
«Наши герои, которые после возвращения со службы решат трудоустроиться педагогами, смогут получать меры поддержки, которые положены молодым специалистам. Это подъёмные в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячная выплата 6 тысяч», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также статус «молодой специалист» смогут получить те, начал работать в качестве педагога после профессиональной переподготовки.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, планируется ввести дополнительные выплаты для студентов последних курсов колледжей и вузов, которые уже начали преподавать в школе.

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#подмосковье
#московская область
#специалисты
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Одесситы едва отбились от сотрудников военкомата в трамвае
22 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мужчины в Одессе силой вытолкали из трамвая сотрудника военкомата, об этом сообщает «Страна.ua».
«В Одессе конфликты с территориальным центром комплектования (название военкоматов на Украине) из-за транспортной мобилизации набирают силовой характер. Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов», — сообщили в издании.

К публикации журналисты прикрепили видеозапись, на которой пассажиры трамвая кричат на мужчину в военной форме, выбивают из его рук телефон, на который он снимал происходящее, и кричат водителю, чтобы он немедленно начинал движение.

Ранее в Киевской области подорвали самодельное взрывное устройство, наполненное листовками против насильственной мобилизации.

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«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО

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#одесса
#мобилизация
#всу
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«У нас нет плана «Б»: Зеленский признался в растерянности из-за ситуации на СВО
Зеленский заявил, что у него нет плана «Б»
22 февраля 2024, 13:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет плана «Б» по ситуации с вооружением и боеприпасами на полях спецоперации, в интервью для Fox News.
«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ответить прямо на вопрос журналиста — «Есть ли у Украины некий план «Б» на случай, если Соединённые Штаты так и не согласуют новый пакет военной помощи Киеву», Зеленский так и не смог, ответив весьма витиевато.

Однако, украинский лидер подчеркнул, что без поддержки западных союзников Киев продолжит нести огромные потери.

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#владимир зеленский
#всу
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