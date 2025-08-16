Бузова неожиданно прокомментировала саммит Путина и Трампа
Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала состоявшуюся в Анкоридже (Аляска) встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
Артистка, находясь в Ницце, лаконично выразила своё мнение словами: «Лёд тронулся». Соответствующий пост Бузова разместила в своём Telegram-канале.
Беседа лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и длилась два часа 45 минут. По итогам встречи, как заявил Владимир Путин, стороны достигли взаимопонимания, которое может открыть путь к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Тем временем сама Бузова продолжает делиться моментами отпуска: по её словам, она наслаждается последними часами в Ницце и планирует искупаться в море перед возвращением.
Параллельно с этим в соцсетях актёр Андрей Гайдулян, известный по главной роли в сериале «Саша Таня» опубликовал фотографии из Анкориджа, включая снимок у памятника британскому мореплавателю Джеймсу Куку.
Читайте также: