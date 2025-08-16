Бузова неожиданно прокомментировала саммит Путина и Трампа

16 августа 2025, 18:45

Бузова высказалась о встрече Путина и Трампа словами «лёд тронулся»

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала состоявшуюся в Анкоридже (Аляска) встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.