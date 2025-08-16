Европа «ушла из истории» после саммита Путина и Трампа, заявили во Франции

16 августа 2025, 18:34

Дюпон-Эньян: Европа ушла из истории после переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Лидер французского движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа фактически «ушла из истории» после саммита президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоялся на Аляске.