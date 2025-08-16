Европа «ушла из истории» после саммита Путина и Трампа, заявили во Франции
Лидер французского движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа фактически «ушла из истории» после саммита президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоялся на Аляске.
Встреча прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Переговоры в узком составе длились два часа 45 минут и проходили в формате «три на три».
Как подчеркнул Владимир Путин, по итогам переговоров между сторонами было достигнуто взаимопонимание, которое может открыть путь к урегулированию конфликта на Украине.
Комментируя итоги встречи, Дюпон-Эньян в соцсети Х выразил мнение, что Европа была отодвинута на второй план в глобальной политике. По его словам, континент оказался «вне большой игры», пока ключевые вопросы решаются без её участия.
