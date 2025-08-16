Токаев дал характеристику саммиту Путина и Трампа в США

16 августа 2025, 18:43

Токаев: саммит Путина и Трампа в США является историческим

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев назвал состоявшиеся переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, историческими, отметив, что их проведение стало возможным благодаря политической воле лидеров. Об этом 16 августа сообщил пресс‑секретарь Токаева Руслан Желдибай.