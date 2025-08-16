Токаев дал характеристику саммиту Путина и Трампа в США
Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев назвал состоявшиеся переговоры президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, историческими, отметив, что их проведение стало возможным благодаря политической воле лидеров. Об этом 16 августа сообщил пресс‑секретарь Токаева Руслан Желдибай.
По его словам, главы государств проявили стремление найти пути решения ключевых проблем современности, в числе которых — урегулирование конфликта на Украине. Пресс‑секретарь также подчеркнул, что Казахстан приветствует эту встречу как «начало переговорного процесса» по украинскому вопросу.
Саммит состоялся 15 августа в Анкоридже (штат Аляска). Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог между лидерами как позитивный и конструктивный.
На итоговой пресс‑конференции Путин отметил, что Трамп нацелен на разрешение конфликта на Украине. Российский президент добавил, что Москва также заинтересована в завершении конфликта, однако для этого необходимо устранить его первопричины.
16 августа член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков назвал саммит потенциально поворотным моментом в отношениях между двумя странами и в вопросе урегулирования украинского кризиса, отметив стратегический характер переговоров и их связь с вопросами глобальной безопасности.
Читайте также: