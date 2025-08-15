«Не 40 лет, а 25»: Пиарщик певицы Ольги Бузовой раскрыл секрет её молодости

15 августа 2025, 17:57

Пиар-менеджер Бузовой рассказал о настроении певицы накануне её дня рождения

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова вскоре отпразднует 40-летие, но сама она не считает этот возраст своим. По словам знаменитости, она выглядит гораздо моложе и полна планов на будущее.





Представитель Бузовой, пиар-менеджер Антон Богославский, в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что накануне праздника у звезды отличное настроение.

«Всё отлично, Ольга не выглядит на 40 лет, и мы все это знаем. Ей всего 25, как она и подметила», — заявил пиарщик певицы.