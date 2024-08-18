Посол Азербайджана сообщил о завершении дипмиссии в Москве

Фото: istockphoto/shironosov
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы объявил о завершении своей дипломатической миссии в Москве и уходе с поста. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Глава диппредставительства проработал в столице больше 18 лет, говорится в материале.
По его словам, он хочет вернуться в родную Шушу, чтобы избираться в местный парламент.
Он добавил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева он отреставрировал дом своего отца и открыл в нем музей.
В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне
Дипломат Толченов: Посольство РФ готово к переезду в новую столицу Индонезии
Посол России высказался об обысках ФБР в доме журналиста Саймса в США
«Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни — сколько пошлет Аллах — посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины», — рассказал Бюльбюль оглы.
Он добавил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева он отреставрировал дом своего отца и открыл в нем музей.
«Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение (о выдвижении в депутаты - прим. Ред) естественно», — пояснил посол.Читайте также:
В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне
Дипломат Толченов: Посольство РФ готово к переезду в новую столицу Индонезии
Посол России высказался об обысках ФБР в доме журналиста Саймса в США
Данил Пономарев