Посол России высказался об обысках ФБР в доме журналиста Саймса в СЩА

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обыск, проведенный ФБР в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса, и выразил обеспокоенность произошедшим. Комментарий Антонова появился в Telegram-канале дипломатической миссии.
Посол заявил, что знает господина Симса как компетентного эксперта с глубокими знаниями политической системы США, и назвал нападки на него на фоне президентской избирательной кампании «охотой на ведьм».
Ранее стало известно об обыске у ведущего «Первого канала».
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«Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов – вот небольшой перечень действий американских спецслужб», – отметил Антонов.
Ранее стало известно об обыске у ведущего «Первого канала».
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Александр Климов