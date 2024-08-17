Дипломат Толченов: Посольство РФ готово к переезду в новую столицу Индонезии

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Посольство России в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны в рамках рекомендаций властей страны. Об этом глава российского дипломатического представительства в Индонезии Сергей Толченов.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что, без сомнения, для российского посольства, которое имеет своё служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, процесс переезда будет непростым и финансово затратным. Однако дипломатическое представительство России будет действовать сообразно выданным властями Индонезии рекомендациям.
Толченов добавил, что, согласно сложившейся мировой практике переноса столиц, следует ожидать некоторого промежутка времени между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом в новую столицу Нусантару на острове Калимантан дипломатического корпуса. Всё-таки дипломаты должны переезжать не на стройку, а в город с уже сложившейся инфраструктурой, где созданы все бытовые и рабочие условия, заключил российский посол.
Читайте также:
АСЕАН открыта для взаимодействия с РФ, заявил постпред
Названы страны, в которых зимовали россияне
Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали
Александр Бойцов