«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова раскрыла, что говорят о Госдепе в кулуарах ООН

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала какие оценки деятельности Госдепа США дают в кулуарах Генассамблеи ООН. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Она написала, что в кулуарах Организации назвали Госдеп «бюро по раздаче боеприпасов», а американскую дипломатию самостоятельно дисквалифицировавшейся.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что в него попадут боеприпасы, включая кассетные, ракеты и противотанковые ракеты.
Тогда же американский лидер заявил о принятом им решении передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.
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Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что в него попадут боеприпасы, включая кассетные, ракеты и противотанковые ракеты.
Тогда же американский лидер заявил о принятом им решении передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.
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Анастасия Чинкова