«Мифотворчество и ложь»: Захарова о предложениях Запада и Зеленского по «переговорам»

Фото: сайт МИД РФ
Все якобы мирные инициативы Запада и президента Украины Владимира Зеленского о проведении переговоров являются мифотворчеством и ложью. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломат подчеркнула, что все разговоры о проведении выборов на самом деле являются «подзуживанием к продолжению бойни». Она призвала не называть переговорами то, что на деле является мифом и ложью.
Также Захарова обратила внимание на то, что переговоры предполагают учитывание позиций обеих строн, которые излагаются в рамках взаимоуважительных отношений, через компромисс и использование права. Это совершенно не подходит под то, что сейчас делает Киев и его западные союзники.
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Анастасия Чинкова