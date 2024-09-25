Захарова ответила Боррелю на его призывы к Украине «не сдаваться»

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призывы главы евродипломатии Жозепа Бореля к Украине «не сдаваться». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что ранее Борель сделал следующее заявление: если Украина «сдастся перед нарушением целостности государств», то это станет «хорошим примером» для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».
В ответ на это Захарова задалась вопросом, а касается ли такая логика Борреля ситуации в Сербии, от которой Запад отделил историческую территорию Косова.
В заключение она написала, что вместе с сербами ждёт от Брюсселя ответа на этот вопрос.
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В ответ на это Захарова задалась вопросом, а касается ли такая логика Борреля ситуации в Сербии, от которой Запад отделил историческую территорию Косова.
В заключение она написала, что вместе с сербами ждёт от Брюсселя ответа на этот вопрос.
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Анастасия Чинкова