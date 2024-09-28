Очередь выстроилась пожать руку Лаврову после речи в ООН, сообщил МИД

Фото: МИД РФ
После выступления на ГА ООН к министру иностранных дел России Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.
Захарова прикрепила к сообщению фотографию, где видно, как тепло Лаврова встречают иностранные представители после речи.
Лавров на ассамблее ООН заявил, что Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Также Лавров отметил, что НАТО уже 30 лет ведет геополитическую и военную экспансию в Европе. Кроме этого министр обвинил альянс в создании военно-политических блоков для сдерживания Москвы и Пекина.
В ходе выступления Сергей Лавров затронул и тему Ближнего Востока, который находится «на грани большой войны».
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Лавров на ассамблее ООН заявил, что Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Закавказье и Центральной Азии. Также Лавров отметил, что НАТО уже 30 лет ведет геополитическую и военную экспансию в Европе. Кроме этого министр обвинил альянс в создании военно-политических блоков для сдерживания Москвы и Пекина.
В ходе выступления Сергей Лавров затронул и тему Ближнего Востока, который находится «на грани большой войны».
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Лия Мурадьян