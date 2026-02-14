BZ: конфликт между Орбаном и Зеленским может усложнить вступление Украины в ЕС

14 февраля 2026, 01:59

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским может осложнить планы Киева по вступлению в Европейский союз. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.