BZ: конфликт между Орбаном и Зеленским может усложнить вступление Украины в ЕС
Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским может осложнить планы Киева по вступлению в Европейский союз. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
По информации издания, отношения между Будапештом и Киевом становятся все более напряженными. Орбан резко раскритиковал украинского лидера и занял жесткую позицию в вопросе возможной евроинтеграции страны, фактически вступив с ним в открытое противостояние.
Как отмечает газета, поводом для разногласий стало заявление Зеленского о том, что Украина должна быть «технически готова» к вступлению в ЕС уже к 2027 году. Авторы материала считают, что обострение спора может создать дополнительные препятствия на пути сближения Киева с Брюсселем.
Читайте также: