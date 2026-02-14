Достижения.рф

Reuters: Рубио встретится с Зеленским 14 февраля на Мюнхенской конференции

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Марко Рубио намерен встретиться с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Переговоры запланированы на субботу, 14 февраля.



Как сообщает Reuters, информацию подтвердил американский чиновник. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки и ситуацию вокруг Украины.

Ранее Рубио уже заявлял о планах провести такую встречу, однако 13 февраля он не появился на переговорах по украинской теме с участием Зеленского и европейских лидеров в Мюнхене. Причины его отсутствия тогда не уточнялись.

Иван Мусатов

