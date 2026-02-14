Постпред США при НАТО Уитакер: Трамп делает все для мира на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен задействовать все доступные инструменты для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, американский лидер готов продолжать переговорный процесс при любых обстоятельствах. Уитакер подчеркнул, что война должна завершиться, и Вашингтон будет добиваться этого дипломатическими средствами.
Ранее Трамп также отметил, что Владимир Зеленский должен двигаться в направлении мирного соглашения. При этом он выразил мнение, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта.
