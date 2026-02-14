Достижения.рф

Зеленский: США просят идти на компромиссы Украину, а не Россию

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что США дают понять Киеву о необходимости идти на компромиссы. По его словам, такие сигналы чаще адресованы Украине, а не России.



В интервью Politico глава киевского режима отметил, что вопрос уступок все чаще поднимается в диалоге с Вашингтоном. Он не уточнил, о каких именно компромиссах идет речь, однако подчеркнул важность дальнейшей поддержки со стороны США.

Зеленский также высказался о возможности проведения выборов на Украине, назвав эту идею «отличной». При этом он добавил, что для организации голосования потребуется помощь президента США Дональда Трампа. ​

Иван Мусатов

