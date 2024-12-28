BZ: переговоры по Украине будут вестись только между Россией и США

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Все важные вопросы по Украине будут решаться только между Россией и США. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что даже несмотря на заявления стран Евросоюза о своём участии в возможном переговорном процессе, окончательное решение о прекращении огня на Украине будет приниматься только США и Россией. Все критические вопросы будут обсуждаться и решаться на двусторонней основе.
Издание уточняет, что есть позиции, несоблюдение которых для сторон неприемлемо. Так, в частности, Россия не поддерживает присутствие западных военных на Украине и вступление страны в НАТО, поэтому переговоры непременно провалятся, если Запад будет настаивать на этом.
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Анастасия Чинкова