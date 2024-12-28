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По словам бывшего солдата ВСУ Владимира Кошелека, украинцы стали заложниками западных спецслужб из-за действий киевского режима и его кураторов. Слова медика из добровольческого отряда «имени Максима Кривоноса» приводит РИА Новости.
«Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ - не то, что я считаю, что он в заложниках, а он на самом деле в заложниках», — поделился военный.
Свои слова Кошелек объяснил тем, что сейчас украинский народ не может самостоятельно решать свою судьбу. Также в стране отсутствует возможность выборов, а жители не могут покинуть Украину.
Решением проблемы Кошелек видит полный отказ от влияния Запада. Когда медиа и силовые структуры Украины станут самостоятельными, тогда требуется честный разговор властей с народом.
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Иван Мусатов