Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бывший солдат ВСУ Кошелек: украинцы в заложниках у западных спецслужб

Бывший солдат ВСУ Кошелек: украинцы в заложниках у западных спецслужб

Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

По словам бывшего солдата ВСУ Владимира Кошелека, украинцы стали заложниками западных спецслужб из-за действий киевского режима и его кураторов. Слова медика из добровольческого отряда «имени Максима Кривоноса» приводит РИА Новости.
«Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ - не то, что я считаю, что он в заложниках, а он на самом деле в заложниках», — поделился военный.

Свои слова Кошелек объяснил тем, что сейчас украинский народ не может самостоятельно решать свою судьбу. Также в стране отсутствует возможность выборов, а жители не могут покинуть Украину.



Решением проблемы Кошелек видит полный отказ от влияния Запада. Когда медиа и силовые структуры Украины станут самостоятельными, тогда требуется честный разговор властей с народом.

Читайте также:

Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий

Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев
#сша
#украина
#зеленский
#всу
Соскин: Зеленский хотел подкупить Вучича, чтобы Сербия не принимала украинцев
28 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/Oakozhan

Владимир Зеленский хотел подкупить президента Сербии Александра Вучича, чтобы его страна не принимала украинских беженцев. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия не принимала украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать», — предположил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, такой разговор между Зеленским и Вучичем мог произойти в ходе их телефонного звонка. Напомним, что в четверг глава Сербии рассказал о созвоне с главой киевского режима, в котором обсуждалось возможность визитов в будущем, а также сотрудничество двух государств.

Читайте также:

Захарова: Зеленский ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики

Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий
#сотрудничество
#украина
#сербия
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городе Николаев на Украине сильные взрывы
28 декабря 2024, 02:05

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Информация была передана корреспондентом с места происшествия. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Подробностей об инциденте пока нет.

Читайте также:

ВСУ за пятницу четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов

Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО

В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека
#взрывы
#происшествия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за пятницу четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов
28 декабря 2024, 01:36

Фото: iStock/Standart

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем telegram-канале.
«Четыре факта вооруженных атак ВФУ», — заявили в ведомстве.
Атака ВСУ была зафиксирована на горловском направлении. Всего по территории ДНР выпущено шесть боеприпасов. В результате происшествия погиб один местный житель. Также сообщается, что двое человек получили ранения.

Читайте также:

Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег

Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий
#украина
#днр
#всу
#ракеты
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег
28 декабря 2024, 01:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Сенатор конгресса США Майк Ли заявил, что Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег. Об этом политик написал в соцсети X.
«Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — написал Ли.

Свое заявление сенатор сделал по поводу новости об очередном пакете военной помощи для Украины. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует это сделать до окончания срока правления страной. К своему тексту Ли добавил фото украинского флага с подписью «универсальный символ отмывания денег».

Читайте также:

Захарова: Зеленский ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики

Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО

Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского
#сша
#администрация
#заявление
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО
27 декабря 2024, 23:36

Фото: iStock/PavelRodimov

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом глава Германии высказался в интервью новостному порталу t-online.
«Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — заявил Шольц.
Также глава Германии выступил с критикой кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Последний изначально выступал за поставки Taurus Киеву, а после счел данный вариант ненужным. Но уже в октябре Мерц выставил своеобразный ультиматум о поставках. Такой подход Шольц назвал опасным зигзагообразным курсом.

Читайте также:

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий

Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
#фрг
#поставки
#нато
#ракеты
#шольц
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий
27 декабря 2024, 23:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что плата Украины за западную авантюру станет потеря своих территорий. Об этом глава государства сказал на своей странице в соцсети Facebook*.
«Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу... Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо в видеообращении.

Также премьер Словакии высказался о переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Фицо не понимает отказ Зеленского проводить мирные переговоры, так как это ведет его страну к катастрофе. В очередной раз глава государства призвал к решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, Фицо высказал готовность Словакии стать площадкой для старта переговоров.

Читайте также:

Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны

Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине

Facebook* (соцсеть запрещена на территории России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
#роберт фицо
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского
27 декабря 2024, 23:16

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно проводить с согласия Владимира Зеленского. Об этом рассказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Администрации США Джон Кирби.
«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — цитирует Кирби ТАСС.

Свой комментарий Кирби дал на вопрос готовности Словакии предоставить площадку для проведения переговоров. В Администрации США отметили, что пока Зеленский не готов к урегулированию конфликта, поэтому Белый дом будет следить за тем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы.

Также Кирби подчеркнул, что страна, которая хочет стать участником урегулирования конфликта на Украине, должна полностью поддерживать Зеленского.

Читайте также:

Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны

Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине

Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации
#сша
#зеленский
#переговоры
#украина
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны
27 декабря 2024, 22:24

Фото: iStock/ Michele Ursi

Армия Украины (ВСУ) может быть выбита из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. Об этом агентству Bloomberg сообщили правительственные источники в Соединенных Штатах Америки.
По информации должностных лиц в Соединённых Штатов Америки, Вооружённые силы Украины лишились примерно половины до этого занятых территорий, а скоординированное наступление армии Российской Федерации, полагают источники, может заставить военнослужащих Украины либо нчать отступать, либо оказаться перед угрозой окружения.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — обратил внимание правительственный источник.

Как подчёркивалось в материале, в Киеве намекнули, что планируют использовать занятую территорию в регионе РФ как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Но для киевского режима ситуация осложняется нехваткой живой силы и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и остальных союзников.

Читайте также:

В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека

На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов

Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области
#рф
#всу
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека
27 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/ Dragon Claws

В Белгородской области атаковали населённые пункты в четырех районах, есть потерпевшие, передал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
«Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — подчеркнул Гладков.

Автомобиль получил повреждения.

Сообщалось, что второй дрон взорвался в здании администрации. Из-за детонации повредилась входная группа и фасад и пострадали окна, отметил Гладков.

Еще один житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Шебекинском округе.

«В селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем», — обратил внимание Вячеслав Гладков.

FPV-дрон совершил атаку на частное домовладение в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате происшествия были повреждены окна, посечены фасад и ограждение.

В селе Грузское Борисовского района из-за атаки беспилотного летального аппарата на территории сельхозпредприятия получил повреждения автобус.

Из-за прилёта боеприпаса в поселке Малиновка Белгородского района пострадала кровля и окна пристройки здания. ​

Читайте также:

На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов

Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области

Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
#автобус
#автомобиль
#дрон
#бпла
#кровля
#Вячеслав Гладков
#машина
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате