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Сенатор конгресса США Майк Ли заявил, что Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег. Об этом политик написал в соцсети X.
«Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много», — написал Ли.
Свое заявление сенатор сделал по поводу новости об очередном пакете военной помощи для Украины. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует это сделать до окончания срока правления страной. К своему тексту Ли добавил фото украинского флага с подписью «универсальный символ отмывания денег».
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Иван Мусатов