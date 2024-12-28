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Расширение Евросоюза завершено, а Украине следует забыть о вступлении в объединение. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Этим заявлением он ответил на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который накануне сказал о том, что Европу прощать нельзя, и её следует наказать всеми доступными средствами.
Аналитик подчеркнул, что расширение Евросоюза подошло к концу, а Украина так навсегда и останется за его пределами.
Также Меркурис добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку она уже сама себя наказала введением санкций в отношении Москвы.
В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционными ограничениями, вводимыми недружественными государствами. На Западе тем временем не перестают звучать заявления о том, что санкции имеют слишком мало эффекта.
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Аналитик подчеркнул, что расширение Евросоюза подошло к концу, а Украина так навсегда и останется за его пределами.
Также Меркурис добавил, что России даже не нужно наказывать Европу, поскольку она уже сама себя наказала введением санкций в отношении Москвы.
«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы», – подчеркнул эксперт.
В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционными ограничениями, вводимыми недружественными государствами. На Западе тем временем не перестают звучать заявления о том, что санкции имеют слишком мало эффекта.
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Анастасия Чинкова