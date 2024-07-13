BZ: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал для России

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Планы США по размещению ракет большой дальности в странах Евросоюза являются своеобразным сигналом, которые Штаты посылают России на фоне своего отставания в сфере ядерного оружия.
Об этом заявил военный эксперт, научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер. Он напомнил, что ракеты Tomahawk и SM-6 использовались во время учений в Европе в прошлом году, передаёт немецкое издание Berliner Zeitung. Были они замечены и в этом году, например, в Дании.
Таким образом, НАТО пытается послать России некий сигнал силы, продемонстрировать свои возможности, считает специалист. С другой стороны, Плейер признал огромное отставание Запада от России в ядерном тактико-оперативном плане, поэтому размещение в Европе американских дальнобойных ракет его не удивляет. НАТО стремится создать некий противовес, считает специалист.
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Александр Бойцов