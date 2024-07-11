Матвиенко: ответ России на размещение ракет в Германии будет «жестким»

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Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину выразила надежду, что США не станут размещать в Германии дальнобойные ракеты, в ином же случае ответ России будет «жесткий и адекватный», передает ТАСС.
По словам политика, Германия не может размещать на своей территории оружие дальнего действия, так как это противоречит соглашениям, подписанным еще в послевоенное время.
Ранее Минобороны США анонсировали размещение в Германии ракет «Томагавк». В ведомстве заявили, что это временная мера до тех пор, пока немецкие военные не создадут собственное схожее вооружение.
Главным отличием этих ракет является малая высота полета и возможность высокоточного удара по любой точке мира.
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Ранее Минобороны США анонсировали размещение в Германии ракет «Томагавк». В ведомстве заявили, что это временная мера до тех пор, пока немецкие военные не создадут собственное схожее вооружение.
Главным отличием этих ракет является малая высота полета и возможность высокоточного удара по любой точке мира.
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Олег Дикий