МИД: РФ в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ

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Решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась», — ответил Рябков на вопрос о возможном повторении опыта времен «холодной войны», когда подобные действия США привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
По словам Рябкова, на сегодняшний день такие действия американской стороны в первую очередь направлены на нанесение ущерба безопасности России и не относятся к возможным переговорам по контролю над вооружениями.
Таким образом, замглавы МИД отметил, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии является элементом запугивания.
10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.
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