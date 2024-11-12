Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас

Массовые беспорядки в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)
Вечером 11 ноября сотни граждан собрались на площадях Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии созвал заседание Совета безопасности и приказал разместить военную технику у своей резиденции. О причинах протестов и намерениях демонстрантах расскажет «Радио 1».
Что происходит в Абхазии: последние события
Беспорядки в Сухуме начались 11 ноября. Митингующие собрались на площади Свободы, пытаясь прорваться в здания Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел.
Вскоре после начала акций протеста демонстранты заблокировали с помощью тракторов дороги, ведущие в город, а также перекрыли Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты.
«Все ключевые мосты в столице Абхазии заблокированы», — сообщали участники митинга.
Что стало причиной протестов
Причиной массовых выступлений стали задержания нескольких оппозиционных политиков, включая депутатов Народного собрания Абхазии. Среди задержанных оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. По словам их сторонников, во время задержаний политиков «выволокли из машины и уложили лицом в асфальт под угрозой оружия», после чего доставили в здание СГБ.
Оппозиция утверждает, что задержания проходили без объяснения причин. Действия правительства в отношении оппозиции связываются с попыткой президента Абхазии Аслана Бжании укрепить свою власть, одновременно «лишая страну истинного суверенитета». В заявлении протестующих подчеркивается: «Это не просто политическая борьба, это попытка отобрать у абхазского народа суверенитет и права, которые были завоеваны тридцать лет назад».
Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, подписанного Абхазией с Россией 30 октября. Для его вступления в силу документ должен быть ратифицирован абхазским парламентом, заседание которого запланировано на 15 ноября.
Обстановка в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)
Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией: что означает
Соглашение «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Власти страны подчеркивают, что инвестиции из России должны сыграть ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в регионе.
Абхазская оппозиция выразила резкую критику в адрес инвестиционного соглашения, считая, что его реализация приведет к масштабному строительству жилых комплексов, которые могут быть заселены десятками тысяч иностранных граждан. Кроме того, оппозиционеры рассматривают это соглашение как распродажу ресурсов страны иностранным инвесторам. Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах 2020 года Адгур Ардзинба охарактеризовал его как «документ, который предоставит олигархам неограниченные льготы и откроет путь к распродаже Абхазии».
Как власти Абхазии комментируют протесты?
Сразу после начала протестов председатель Совета безопасности страны Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как массовые беспорядки. Он связал их с принятием парламентом проекта строительства многофункциональных комплексов. По словам генерального прокурора Адгура Агрбы, после этого на одного из депутатов напали оппозиционные активисты. Принятый документ напрямую затрагивает исполнение инвестиционного соглашения с Россией, против которого выступает абхазская оппозиция.
Протесты в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)
Президент Абхазии Аслан Бжания созвал заседание Совета безопасности, на котором руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах для предотвращения правонарушений, отметив ухудшение ситуации в первые часы протестов. В настоящее время была предотвращена попытка протестующих проникнуть в здание Совета безопасности. К резиденции президента была стянута военная техника. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что злоумышленники были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Позже представители властей заявили, что задержанных оппозиционеров планируется вскоре отпустить.
Читайте также:
В Абхазии протестующие пытались проникнуть в здание службы госбезопасности
Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
В Абхазии начались массовые беспорядки
Анастасия Хохлова