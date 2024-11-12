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Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас

Массовые беспорядки в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Массовые беспорядки в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Вечером 11 ноября сотни граждан собрались на площадях Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии созвал заседание Совета безопасности и приказал разместить военную технику у своей резиденции. О причинах протестов и намерениях демонстрантах расскажет «Радио 1».

Что происходит в Абхазии: последние события


Беспорядки в Сухуме начались 11 ноября. Митингующие собрались на площади Свободы, пытаясь прорваться в здания Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел.



Вскоре после начала акций протеста демонстранты заблокировали с помощью тракторов дороги, ведущие в город, а также перекрыли Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты.

«Все ключевые мосты в столице Абхазии заблокированы», — сообщали участники митинга.

Что стало причиной протестов


Причиной массовых выступлений стали задержания нескольких оппозиционных политиков, включая депутатов Народного собрания Абхазии. Среди задержанных оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. По словам их сторонников, во время задержаний политиков «выволокли из машины и уложили лицом в асфальт под угрозой оружия», после чего доставили в здание СГБ.

Оппозиция утверждает, что задержания проходили без объяснения причин. Действия правительства в отношении оппозиции связываются с попыткой президента Абхазии Аслана Бжании укрепить свою власть, одновременно «лишая страну истинного суверенитета». В заявлении протестующих подчеркивается: «Это не просто политическая борьба, это попытка отобрать у абхазского народа суверенитет и права, которые были завоеваны тридцать лет назад».

Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, подписанного Абхазией с Россией 30 октября. Для его вступления в силу документ должен быть ратифицирован абхазским парламентом, заседание которого запланировано на 15 ноября.

Обстановка в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией: что означает


Соглашение «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Власти страны подчеркивают, что инвестиции из России должны сыграть ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в регионе.

Абхазская оппозиция выразила резкую критику в адрес инвестиционного соглашения, считая, что его реализация приведет к масштабному строительству жилых комплексов, которые могут быть заселены десятками тысяч иностранных граждан. Кроме того, оппозиционеры рассматривают это соглашение как распродажу ресурсов страны иностранным инвесторам. Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах 2020 года Адгур Ардзинба охарактеризовал его как «документ, который предоставит олигархам неограниченные льготы и откроет путь к распродаже Абхазии».

Как власти Абхазии комментируют протесты?


Сразу после начала протестов председатель Совета безопасности страны Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как массовые беспорядки. Он связал их с принятием парламентом проекта строительства многофункциональных комплексов. По словам генерального прокурора Адгура Агрбы, после этого на одного из депутатов напали оппозиционные активисты. Принятый документ напрямую затрагивает исполнение инвестиционного соглашения с Россией, против которого выступает абхазская оппозиция.

Протесты в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Президент Абхазии Аслан Бжания созвал заседание Совета безопасности, на котором руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах для предотвращения правонарушений, отметив ухудшение ситуации в первые часы протестов. В настоящее время была предотвращена попытка протестующих проникнуть в здание Совета безопасности. К резиденции президента была стянута военная техника. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что злоумышленники были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Позже представители властей заявили, что задержанных оппозиционеров планируется вскоре отпустить.

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В Абхазии начались массовые беспорядки
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#политика
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#статьи
На Украине раскрыли, как Байден и Трамп планируют поступить с Зеленским
Соскин: Байден и Трамп собираются бросить Зеленского и Украину
12 ноября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/ValleraTo

Ныне действующий и будущий новоизбранный президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского. На такой шаг они могут пойти для того, чтобы избежать внутреннего конфликта.
Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouYube-канала. Он напомнил, что в среду, 13 ноября, Байден и Трамп проводят встречу в Белом доме.

«Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой», — считает Соскин.

Экс-советник бывшего украинского президента также полагает, что Байден перестанет выделять Киеву деньги, так как понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Также, по мнению Соскина, Трамп будет вынужден прекратить участие в США в конфликте на Украине из-за дефицита бюджета.

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#зеленский
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Доброволец СВО и профессиональный футболист: Иван Курданин возглавил Дмитровский городской округ, что о нем известно
12 ноября 2024, 12:47

Андрей Воробьев и Иван Курданин (Фото: Медиасток.рф)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководителями муниципалитетов и руководителями министерств представил нового временно исполняющего полномочия главы Дмитровского округа Ивана Курданина. Подробности — в материале «Радио 1».

Иван Курданин: чем известен, биография


Иван Курданин родился 24 марта 1984 года в Красногорске. Ранее он занимал пост главы города Лосино-Петровский и ушёл добровольцем на специальную военную операцию в марте 2022 года. В ходе службы он занимался восстановлением территорий Донецкой Народной Республики и недавно вернулся из Мариуполя.

Кроме того, Курданин является бывшим профессиональным футболистом.

Его футбольная карьера началась в 2002 году с клуба «Титан» (Клин), где он провёл два сезона на позиции защитника, сыграв 61 матч и забив 4 гола. В 2005 году он выступал за клубы «Пресня» и «Спартак» (Щёлково). В 2006 году Курданин подписал контракт с «Амкаром».

В 2007 году Курданин перешёл в «Спартак» (Кострома), а в 2008 году играл за «Волгу». В 2011 году он завершил свою профессиональную карьеру футболиста. 6 ноября 2024 года Курданин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дмитровского округа Подмосковья.

Иван Курданин (Фото: тг-канал И. Курданина)

Андрей Воробьев назначил Курданина на должность


После двух лет в зоне СВО новый глава Дмитровского округа Иван Курданин приступил к исполнению полномочий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На этом посту Курданин сменил Илью Поночевного, который объявил об отставке в конце октября.

Глава региона отметил, что хорошо знает Курданина по его работе в Лосино-Петровском. Он добавил, что Иван провел 2,5 года вместе с коллегами на территориях ДНР и ЛНР, занимаясь восстановлением Мариуполя, включая школы, сады и дороги. Вся координация этого процесса также проходила с его участием.

«Уверен, что благодаря совместной командной работе, поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и активному участию жителей Дмитровский округ сохранит высокий темп развития и качество позитивных перемен во всех сферах жизни», — прокомментировал свое назначение сам Курданин.

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#московская область
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Медведев напомнил Мерцу о ядерном оружии России после его ультиматума
12 ноября 2024, 12:44

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Поставка Германией Киеву дальнобойных ракет приведёт украинский конфликт к «самой опасной стадии». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мертца, который выразил готовность в случае своего избрания выдвинуть ультиматум Москве.

Российский политик отметил, что подобные заявления носят, конечно, предвыборный характер, когда в горячке гонки произносится много громких слов. Поставка дальнобойных ракет Taurus способна лишь продлить агонию бандеровского режима Киева. Однако риск эскалации конфликта в самую опасную стадию возрастает многократно.

«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — с сожалением констатировал Медведев.

Он также выразил сожаление по поводу того, что опытные да и просто умные европейские лидеры ушли в историю. Остались ничтожества с завышенной самооценкой, что делает плохой сценарий наиболее вероятным, заключил зампред Совбеза РФ.

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#медведев
#рф
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Начальник ГАИ Абхазии Авидзба поговорил с протестующими на Гумистинском мосту
12 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/rarrarorro

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на заблокированный оппозицией Гумистинский мост с целью прояснения сложившейся ситуации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Авидзбы, обстановка на мосту на главной республиканской автотрассе, через которую идет движение от российской до грузинской границы, является нехорошей. На сегодняшний день движение на мосту перекрыто.

«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство (республики) подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — сказал Авидзба.

Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. В знак протеста оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами.

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Трампа заинтересовали некоторые пункты из «плана победы» Зеленского
FT: Трампа в «плане победы» Зеленского заинтересовал пункт о доступе к ресурсам
12 ноября 2024, 11:28

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Победившего на выборах президента в США Дональда Трампа заинтересовал в «плане победы» Владимира Зеленского пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
По данным издания, Украина намеренно подгоняет «план победы» под интересы будущей администрации Трампа, допуская доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на политика. Источники издания утверждают, что союзники Украины в Европе и США посоветовали украинскому руководству, как правильно сформулировать предложения, которые смогли бы повлиять на тесное сотрудничество с Киевом.

«Две идеи были изложены в «плане победы» Зеленского, имея в виду именно Трампа. Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре. Трампа заинтересовали оба пункта», — говорится в статье.

Напомним, в четвертом пункте своего «плана победы» Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.

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#зеленский
#рф
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Ратифицирован договор о партнерстве России и КНДР
Путин подписал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
12 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой».
19 июня — во время визита Путина в Пхеньян главами государств был договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и КНДР. Данный документ стал заменой подписанного в феврале 2000 года базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

«Договором предусматривается, что Стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учётом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы», — пишет kremlin.ru

Согласно договору страны обязуются оказывать военную и иную помощь в случае вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, подписанный документ закрепляет сотрудничество между странами по большому количеству вопросов, включая социальную сферу, экономику, торговлю, науку, культуру и другие области.

После обмена ратификационными грамотами договор вступит в силу и будет действовать бессрочно.

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Японский кабмин сохраняет курс на мирный договор с Россией
12 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В кабмине Японии заявили о сохранении курса на «решение проблемы принадлежности островов» юга Курил и мирный договор, заявил руководитель внешнеполитического ведомства страны Такэси Ивая, пишет ТАСС.
«Политика Японии не изменилась. В отношении «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ред.) мы будем сохранять курс на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора», — прокомментировал министр.
Разногласия по югу Курил являются основным препятствием на пути к выработке соглашения. Переговоры проводились с середины XX века по итогам Второй мировой.

Когда война закончилась архипелаг включили в состав СССР. Российский МИД неоднократно говорил, что независимость РФ над данными территориями не подлежит сомнению и оформлена в международно-правовом плане.

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#отношения
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#договор
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Главу Суджанского района Курской области Богачёва отправили в отставку
12 ноября 2024, 11:11

Александр Богачев (Фото: TG-канал А. Богачева)

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва отправили в отставку за то, что он не идет на контакт с местными жителями. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Богачева уволили всего несколько минут назад на встрече представителей руководства региона и местных жителей, которые уже долгое время не могут добиться от местных властей ответов на вопросы о соцподдержке вынужденных переселенцев. С 6 августа Богачев ни разу не пообщался с людьми и не обсудил с ними волнующие темы.

В минувшие выходные терпение суджанцев окончательно иссякло. Они собрались на Красной площади в Курске и потребовали ответить на вопросы. Тогда была назначена встреча на 12 ноября, где и было решено отправить Богачева в отставку.

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#выходные
#встреча
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Врио главы Дмитровского округа стал Иван Курданин
12 ноября 2024, 10:59

Иван Курданин (фото из его ТГ-канала)

Экс-руководитель Лосино-Петровского округа Иван Курданин, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, стал временно исполняющим обязанности главы Дмитровского городского округа, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями министерств, ведомств и муниципалитетов региона.
«Мы его (Ивана Курданина — прим. ред.) хорошо знаем по работе в Лосино-Петровском. После этого два с половиной года Иван вместе с коллегами провел на территориях ДНР, ЛНР — всё, что касается восстановления Мариуполя, школ, садов, дорог. Вся координация была в том числе с его участием», — сказал Андрей Воробьёв.
Предыдущим главой Дмитровского округа был Илья Поночевный, он ушёл с этой должности по собственному желанию в конце октября.

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#андрей воробьёв
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