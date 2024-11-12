В Абхазии протестующие пытались проникнуть в здание службы госбезопасности

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Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех человек за противоправные действия в отношении депутата парламента, передают РИА Новости. После задержания родственники и представители оппозиции попытались ворваться в здание службы государственной безопасности, требуя освобождения арестованных, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента Абхазии, где был принят закон о строительстве многофункциональных комплексов, необходимых для реализации инвестиционного соглашения с Россией.
Этот законопроект, напрямую связанный с инвестиционной деятельностью российских компаний, был принят до ратификации соглашения, подписанного 30 октября в Москве.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на экстренном совете безопасности под руководством президента Аслана Бжании, назвал действия против депутата нападением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Этот законопроект, напрямую связанный с инвестиционной деятельностью российских компаний, был принят до ратификации соглашения, подписанного 30 октября в Москве.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на экстренном совете безопасности под руководством президента Аслана Бжании, назвал действия против депутата нападением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева