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Президент Абхазии покинул столицу

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу
Фото: iStock/Andrey Danilov

Фото: iStock/Andrey Danilov

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердила пресс-служба главы государства, сообщает ТАСС.
После того, как оппозиционеры выдвинули ультиматум, политик переехал в свое родное село Тамыш.

Ранее пресс-служба Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.



До этого сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.

12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#столица
Трамп пожелал отсудить миллиарды долларов за критику в свой адрес
16 ноября 2024, 00:53

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил New York Times (NYT) письмо с требованием компенсации в размере десяти миллиардов долларов за критику президента США и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. Об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).
В письме адвоката, отправленном за неделю до выборов, говорится о статье Питера Бейкера «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.

Адвокат обвинил газету в клевете в «промышленных масштабах» против политических оппонентов и работе на Демократическую партию США.

Ранее британское издание Mirror допустило, что Трамп отомстит своим критикам и преследователям.

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#дональд трамп
#суд
#сша
#президент
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Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с президентом
Кварчия: оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями
16 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/rarrarorro

Абхазские оппозиционеры прекратили переговоры с властями. Об этом заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, сообщает ТАСС.
Политик добавил, что теперь оппозиционная партия планирует укрепить свою власть.

Ранее представитель оппозиции Леван Микаа высказался по поводу ультиматума действующему президенту Аслану Бжании. По его словам, глава государства должен подать в отставку в течение одного часа.

В ответ Бжания заявил, что он и другие официальные лица продолжат свою работу. Глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#переговоры
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Пресс-служба президента Абхазии опровергла сообщения о его нахождении на российской базе
Пресс-служба Аслана Бжании опровергла сообщения о его нахождении на базе РФ
16 ноября 2024, 00:19

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения о том, что он находится на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Подчеркивается, что информация, распространяемая оппозицией, не соответствует действительности.

Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.

12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#россия
#абхазия
#президент
#соглашение
#акция
#протесты
#оппозиция
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В штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд
16 ноября 2024, 00:04

Фото: iStock/allanswart

Снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). Об этом говорится в сообщениях Telegram-канала организации.
«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме. Снаряд не взорвался», – информирует ВСООНЛ.

Отмечается, что итальянские специалисты по обезвреживанию бомб немедленно оцепили территорию и произвели контролируемый взрыв. Никто из миротворцев не пострадал.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац огласил условия перемирия в Ливане. По его словам, Израиль будет продолжать атаковать шиитское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.

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#израиль
#ливан
#снаряд
#оон
#хезболла
#бомба
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В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС
МИД: ОАЭ вступили в БРИКС ради экономического процветания
15 ноября 2024, 23:48

Фото: istockphoto/chrisman

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС в целях глобального экономического развития. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны в социальной сети X.
«Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию для экономического процветания и построения стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра», – отметили в Абу-Даби.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков прогнозировал, что к 2030 году доля БРИКС увеличится в общей сложности на 19 процентных пунктов с учетом новых государств-членов и партнеров объединения. В настоящее время доля БРИКС в структуре мировой торговли оценивается в 16 процентов, но через 6 лет она может вырасти до 35 процентов.

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#мид
#брикс
#оаэ
#россия
#владимир путин
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Украинцам начали продавать «оберег» от мобилизации
Депутат Рады Скороход: украинцам начали продавать пустые повестки с подписью
15 ноября 2024, 23:28

Фото: IStock/reflection_art

Украинцам продают бланки повесток с печатями, которые помогают избежать принудительной мобилизации при встрече с патрулем. Как сообщает УНИАН, об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Она пояснила, что граждане получают в военкомате бланк с печатью и подписью, вносят в него данные и показывают патрулю, а также сообщают о заранее запланированном визите в военкомат.

«Когда вас, например, где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра"», – сообщила Скороход.

Она пояснил, что такой «оберег» обойдется примерно в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).

Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич сообщил о всеобщей мобилизации.

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#украина
#верховная рада
#депутат
#плен
#мобилизация
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В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину
Слуцкий: звонок Шольца Путину – сигнал начавшегося осознания обреченности
15 ноября 2024, 23:17

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину показывает, что Запад начинает понимать невозможность нанести России стратегическое поражение. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что впервые за два года глава западноевропейского государства напрямую связался с российскими официальными лицами и заявил о необходимости диалога.

«Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя"», – заявил лидер ЛДПР.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.

Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.

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#лдпр
#леонид слуцкий
#госдума
#россия
#германия
#олаф шольц
#владимир путин
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Шольц заявил о необходимости сочетания поддержки Украины и «максимальной осторожности»
Канцлер ФРГ Шольц: важно сочетать поддержку Украины и максимальную осторожность
15 ноября 2024, 23:08

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поддержка Украины должна сочетаться с «максимальной осторожностью», чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung и отметил, что не передавал «определенное очень дальнобойное оружие».
Шольц также заявил, что поддержка Германией Украины является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета». Канцлер отметил , что Берлин не ожидал, что конфликт затянется надолго, и признал, что более 1,2 миллиона украинских беженцев будут искать защиты в Германии.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимейер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине накануне выборов.

Переговоры между Шольцем и Путиным состоялись 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер Германии заявил о необходимости инициировать мирное урегулирование на Украине.

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#олаф шольц
#германия
#владимир путин
#звонок
#украина
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В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России
Канцлер Нехаммер: Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России
15 ноября 2024, 22:51

Фото: iStock/Teka77

Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в эфире телеканала Oe24. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с завтрашнего дня, 16 ноября.
«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — отметил он.
Ранее австрийская компания OMV сообщила, что ожидает остановки поставок газа «Газпром экспортом» с 16 ноября. Соответствующее оповещение организация получила от российского поставщика.

До этого OMV заявляла, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки. Компания добавила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.

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#евро
#остановки
#экспорт
#газпром
#австрия
#поставки
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