Президент Абхазии покинул столицу

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Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу республики. Это подтвердила пресс-служба главы государства, сообщает ТАСС.
После того, как оппозиционеры выдвинули ультиматум, политик переехал в свое родное село Тамыш.
Ранее пресс-служба Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.
До этого сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.
12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Ранее пресс-служба Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.
До этого сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.
12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
Александр Климов