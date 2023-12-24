C Украины продолжают бежать люди

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Десять украинских волонтёров выехали с Украины за гуманитарной помощью для подконтрольной официальному Киеву части Херсонской области, но в итоге решили не возвращаться, сбежав из страны. . Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Представители волонтёрских организаций «Аджалык» и «Единая Украина», получив от главы ОВА соответствующие распоряжения, выехали за пределы Украины, привезли обещанную гуманитарную помощь и сделали необходимые фотографии. После этого они уехали снова, но обратно уже не вернулись.
Накануне стало известно, что на Украину решил не возвращаться известный телеведущий Алексей Печий. Это произошло после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который журналист получил аккредитацию. Сам он подчеркнул, что для него принятие этого решения оказалось сложным. Тот факт, что он останется в Европе, Печий обусловил тем, что на Западе меняется отношение к Украине, и он хочет, оставаясь там, внести свой вклад в «медиапродвижение украинской повестки».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.
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«Речь идёт о 10 людях. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы», — заявил Прокудин.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину. По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.
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Артем Путинцев